Logistikofficer till göteborgs garnison
Försvarsmakten / Militärjobb / Göteborg Visa alla militärjobb i Göteborg
2025-08-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Göteborg
, Lilla Edet
, Trollhättan
, Uddevalla
, Herrljunga
eller i hela Sverige
Vill du ha ett viktigt arbete med administrativt och praktiskt syfte som har betydelse för många? Vi söker en logistikofficier för arbete med materielfrågor.
Om enheten
Tjänsten är placerad på Garnisonsenheten, Amf 4. Garnisonsenheten är i huvudsak en stödjande enhet mot övriga förband och enheter inom Göteborgs garnison. Vårt uppdrag kräver stor bredd i verksamheten. Garnisonsenheten på Amf 4 tillhandahåller tjänster i form av försvarshälsa, bevakning/insats, sjötransport, drift och underhåll av skjut- och övningsfält, INFRA mm inom Göteborgs garnison.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Funktionsledning (planering, genomförande och uppföljning) av enhetens logistik (förnödenhetsförsörjning och teknisk tjänst)
• Uppföljning i PRIO och Lift
• Stöd till avdelningarnas logistikhandläggare
• Materielplanering och behovssättning av enhetens krigs- och fredsmateriel
• Deltagande i enhetens krigsplanerings- och utvecklingsarbete
• Delta i Garnisonens funktionsmöten för logistik
• Kunna agera som stabsmedlem
KRAVPubliceringsdatum2025-08-11Kvalifikationer
• Genomförd och godkänd specialistofficersutbildning/reservofficersutbildning, alternativt YOP (NBO)
• B-körkort
• Goda kunskaper i Office-paketet
• Erfarenhet av adinmistrativt arbete och digitala system
• Förmåga att uttrycka dig tydligt i både tal och skrift på svenska
• Svensk medborgare Dina personliga egenskaper
Du bör ha god förmåga att samarbeta med övriga avdelningar/kompanier vid GarnE samt att leda samverkan med övriga enheter inom garnisonen. Du har god arbetskapacitet och tycker om att arbeta både självständigt och i grupp. Du tar initiativ och verkar för utveckling och förbättringar där så behövs. Du har en positiv läggning och god analytisk förmåga. Då stöd till övriga är ett ledord samtidigt som resurserna är begränsade så behöver du vara flexibel och med en förmåga till prioritering.
Meriterande
• Genomförd logistikutbildning inom Försvarsmakten
• Kunskaper i systemen LIFT, PRIO och VIDAR
• PRIO-utbildning Lager och Teknisk tjänst
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Anställningsform: Militär tillsvidareanställning. Individuell lönesättning tillämpas.
Anställningen inleds med provanställning om 6 månader vid nyanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Västra Frölunda, Göteborg
Resor och kvälls/helg tjänstgöring förekommer.
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.
Registerkontroll och säkerhetsintervju kommer att genomföras.
Upplysningar om befattningen
C StabsA Lars Andrén lars.andren@mil.se
Johan Hallqvist, johan.hallqvist@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
Rekryteringskoordinator på G1,Claudia Kremer, claudia.kremer@mil.se
Fackliga företrädare
OF Amf4,Niklas Bryngelsson of-amf@officersförbundet.se
Varmt välkommen med din ansökan med tillhörande CV samt personligt brev där du motiverar varför just du passar som logistikofficier hos oss på Amf 4/GarnE, senast 2025-08-25.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9453294