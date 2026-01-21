Logistikofficer sökes till Sjukvårdsskolan
Försvarsmakten / Militärjobb / Karlsborg Visa alla militärjobb i Karlsborg
2026-01-21
, Tibro
, Vadstena
, Hjo
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Karlsborg
, Haninge
, Motala
, Skövde
, Mjölby
eller i hela Sverige
Logistikofficer vid Sjukvårdsskolan K 3
Om Sjukvårdsskolan
Sjukvårdsskolan K 3 utbildar sjukvårdare och legitimerad personal, framför allt åt jägarförband, samt utbildar inför internationella insatser. Utbildningarnas omfattning sträcker sig från grundläggande anatomi/fysiologi och det enskilda omhändertagandet till utbildning av avancerade prehospitala enheter och operationslag. Vissa delar av utbildningen sker under fältmässiga förhållanden där man följer förbandet. Detta ställer krav på den personliga färdigheten att ta hand om sig själv och sin utrustning under fältmässiga förhållanden. www.forsvarsmakten.se/k3
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som logistikofficer vid Sjukvårdsskolan K3 är du delaktig i en högkvalitativ och kvalitetssäkrad utbildningsplattform med en lång tradition.
I din befattning ansvarar du för skolans samlade materiel samt stödjer krigsförbanden vid K3 med materielhantering för deras försvarsmedicinska enheter. Arbetet består av allt från materielanskaffning, vidmakthållande/uppföljning och utveckling. Du förväntas även planera, förbereda och genomföra föreläsningar, praktiska moment och tillämpade övningar, tillsammans med övrig personal. Målgrupp för utbildning varierar från enskild soldat och sjukvårdare till legitimerade professioner såsom specialistsjuksköterskor och läkare. På sikt kommer du att delta i och leda utvecklingsarbeten ihop med andra kollegor.Publiceringsdatum2026-01-21Kvalifikationer
• Yrkesofficersexamen
• B-körkort (manuell växellåda)
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift (svenska och engelska)
Meriterande
• Flerårig erfarenhet av logistik- eller försvarsmedicinsk befattning
• Erfarenhet av att utbilda och/eller leda militär sjukvård
• Goda kunskaper i Prio och Lift
• Militära förarbevis
• Internationell tjänstgöringDina personliga egenskaper
Jobbet vid Sjukvårdsskolan K3 mångfacetterat med flera olika målgrupper för utbildning. Arbetet kräver att du är trygg i dig själv och har med dig erfarenhet och kompetens. Du måste vara trygg i att tala inför folk och hantera deras olika nivåer av kunskap. På Sjukvårdsskolan utbildas allt från basala försvarsmedicinska färdigheter till mycket spetsig förmåga, från enskild soldats omhändertagande till avancerad resuscitering och kirurgi. Vi är en arbetsgrupp som består av yrkesofficerare, sjuksköterskor, läkare och sjukvårdare. Arbetsuppgifter kan variera snabbt mellan att förbereda och genomföra utbildning av sjukvårdare eller traumateam för att i nästa stund bedriva materieltjänst. Egenskaper som är gynnsamma är att ha god samarbetsförmåga, flexibilitet och att du tar ansvar för ditt tjänsteområde. Anpassning och utveckling av materiel för de förmågor som utbildas vid skolan är arbete som fortgår över tiden och är ett arbete som du kommer deltaga i, ihop med andra. Du förväntas, efter hand du kommer in i arbetet, att utbilda inom framför allt materieltjänst men även beroende på din bakgrund inom de olika utbildningarna och övningar som genomförs vid skolan.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Övrigt
Anställningsform: Tills vidare
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Karlsborg
Tillträdesdatum: 2026-08-17 eller enligt överenskommelse
Professionsintervjuer kommer att genomföras under v.15
Övrigt: Befattningsnivå är OR7, men inte ett krav.
För upplysningar om befattningen kontakta:
Lt Kristoffer Fredén, Chef Sjukvårdsskolan K 3Kristoffer.freden@mil.se
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
Julia Isberg, HR-Generalist K 3
0505 - 45 10 00
Fackliga företrädare:
OFR/O, k3-wanasofficersforening@mil.se
SACO, k3-saco@mil.se
OFR/S, Mikael Ekelund, 0505 45 10 00 (växel)
SEKO, Jon Sjöberg, 0505 45 10 00 (växel)
Sista dag att ansöka är Välkommen med din ansökan senast 2026-03-09. Din ansökan bör innehålla:
• Personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning
• CV med referenser
• Examensbevis
• Intyg över meriterande utbildningar/kompetenser/erfarenheter
• Körkort
• Militära förarbevis - om det finns
• Militärt vitsord - om det finns
• Betyg från internationell tjänstgöring - om det finns
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Livregementets husarer, K 3, har snabba och slagkraftiga förband samt en lång erfarenhet inom underrättelseområdet. K 3 utbildar en jägarbataljon och en underrättelsebataljon.
Jägarbataljonen är ett förband med hög rörlighet som ska kunna vara först på plats vid en insats. Underrättelsebataljonen levererar underrättelser genom att använda avancerad teknik, personal på marken och obemannade luftfarkoster (RPAS).
Vid K 3 finns också Försvarsmaktens överlevnadsskola och Flygenheten som ansvar för fjärrstyrda flygsystem samt militär fallskärmstjänst. Här finns också stödfunktionerna Garnisonsenheten och Logistikenheten. Läs gärna mer på denna sida.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa
rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9696701