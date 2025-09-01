Logistikmedarbetare till Apotea | Lidingö
2025-09-01
Som Logistikmedarbetare till Apotea Att arbeta som Logistikmedarbetare innebär att du får lära dig hantera vår automation, plocka och packa ordrar samt säkerställa att våra kunder får sina beställningar i tid. Vi arbetar mycket digitalt med allt från Ipads till robotar och olika digitala kontrollstationer. Vi arbetar alla tillsammans och vi hjälps åt att hålla god ordning. Våra avdelningar är Inleverans, Pack & plock, Spedition och RX. På RX hanterar vi endast receptbelagda varor.
Arbetsuppgifter - Plocka varor och packa varor - Inleverans av varor - Påfyllnad och plock i automation - Lagervård - Assistering av farmaceut För att lyckas i tjänsten - Talar och skriver svenska obehindrat för intern kommunikation och dokumentation - Talar och skriver engelska bra för hantering av digitalsystem. För att lyckas i rollen är du samarbetsinriktad, självgående och kvalitetsmedveten. Du tycker om att röra på dig mycket och har en hög digital förståelse.
Information - Placeringsort: Lidingö - Arbetstider: 7-18 med roterande skift - Anställning: Tillsvidare, med tillämpad 6 månaders provanställning
Vad Apotea erbjuder dig Hos Apotea jobbar vi tillsammans mot ett gemensamt mål - att göra det enkelt och smidigt för människor att få tillgång till sin hälsa. Vi är snabba, lösningsorienterade och gillar att testa nytt. På Apotea erbjuder vi en innovativ och digital arbetsmiljö där du får möjlighet att arbeta med de senaste teknologierna. Vi erbjuder goda möjligheter till karriärsutveckling och en rad förmåner, såsom friskvårdsbidrag och personalrabatter. Vårt starka engagemang för hållbarhet innebär att du som anställd hos oss är en del av ett företag som aktivt arbetar för att minska sin miljöpåverkan och främja socialt ansvar. Hållbarhetsarbetet bedrivs genom hela organisationen och fokuserar på tre övergripande områden: miljömässiga och sociala aspekter på arbetsplatsen och i vår värdekedja. Vi strävar efter en jämlik och inkluderande värld där alla ges samma möjligheter och bidrar till lösningar som gynnar både människor och miljön. Därför samarbetar vi med organisationer som fokuserar på människors välmående, hälsa och miljöskydd. Om Apotea Apotea.se är Sveriges största nätapotek. Vi har det största sortimentet, över 34 000 receptfria varor och över 20 000 receptbelagda läkemedel för människor och djur, och är Sveriges mest hållbara e-handel enligt Sustainable Brand Index 2021. Med snabba leveranser och rådgivning underlättar vi vardagen för våra kunder. Apotea omsatte under 2024 över 6 miljarder kronor och har cirka 1000 anställda. Vi finns i Stockholm, på Lidingö, i Varberg och i Morgongåva. För mer information, se apotea.se.
Apotea är en inkluderande arbetsgivare som värdesätter mångfald. Vi välkomnar alla sökande och strävar efter att skapa en arbetsmiljö där människor oavsett bakgrund, kön, ålder, religion eller funktionsvariation kan trivas och utvecklas.
Följ oss på sociala medier för att hålla dig uppdaterad kring allt som händer på Apotea LinkedIn Instagram Vi hoppas du vill bli en del av oss Skicka in din ansökan redan idag. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas omgående. Tillträde enligt överenskommelse. Välkommen till Apotea - där innovation möter omtanke och varje dag är en möjlighet att göra skillnad!
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotea Sverige AB
(org.nr 556651-6489), https://www.apotea.se Arbetsplats
Apotea Kontakt
Ali Noke ali.noke@apotea.se 0707555295 Jobbnummer
9484817