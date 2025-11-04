Logistikmedarbetare sökes till Thermia
2025-11-04
Logistikmedarbetare sökes till ThermiaPubliceringsdatum2025-11-04Om tjänsten
På Thermia blir du en del av ett engagerat team inom logistik som tillsammans ansvarar för att materialflödet till och från produktionen fungerar smidigt. Teamet hanterar bland annat godslossning, godsmottagning, materialförsörjning, lagerhållning och packning av reservdelar och färdigvaruprodukter. Som logistikmedarbetare på Thermia får du en roll inom någon av dessa områden. Du och teamet bidrar till att produktionen får rätt material i rätt tid och till att flödet fungerar smidigt genom hela fabriken. Arbetet sker i en modern och trivsam produktionsmiljö där kvalitet, samarbete och ansvar står i fokus. Som logistikmedarbetare på Thermia är du en viktig länk mellan olika delar av verksamheten och har en central roll i att skapa ett effektivt materialflöde. I din roll ingår truckkörning. Arbetstiderna är dagtid 6.45-15.45, men skiftgång kan förekomma i framtiden. Anställningen är på heltid och är ett långsiktigt konsultuppdrag med start omgående eller enligt överenskommelse.
• Materialhantering och truckkörning
• Deltagande i förbättringsarbete och utveckling av logistikflöden
• Bidra till ordning, säkerhet och struktur på avdelningen
Om dig
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av logistik inom lager, kittning eller truckkörning. Positivt om du har truckkort och tidigare vana av truckkörning. För att lyckas i rollen ser vi att du är en strukturerad och noggrann person som trivs med att arbeta praktiskt i ett tempo där både ordning och samarbete är viktigt. Som person är du positiv, ansvarstagande och engagerad, och du bidrar till en trivsam och säker arbetsmiljö.
Positivt för tjänsten är:
• Erfarenhet av logistik och materialhantering där truckkort är meriterande
• Serviceinriktad med god samarbetsförmåga
• Förmåga att arbeta noggrant, strukturerat och effektivt
• Aktiv roll i förbättringsarbete och fokus på säkerhet
• God datavana
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Thermia
Thermia är ett av världens mest innovativa företag inom värmepumpar och bidrar aktivt till omställningen mot förnybar energi. Här kombineras teknik i världsklass med fördelen att arbeta på en mindre ort i en familjär och engagerad organisation. Vi lägger stor vikt vid trivsel och gemenskap, människorna hos oss är vår viktigaste tillgång. På Thermia värdesätter vi allas lika värde där du som vill har stora möjligheter att växa i din roll. Här blir du en del av ett sammansatt gäng där företaget ger möjlighet till flera sociala aktiviteter både på och utanför arbetet. Vi på Thermia skapar tillsammans framtidens värmepumpar.
Ansökan och kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta:
Frida Wiman, 073-684 72 24, frida.wiman@adecco.se
Mattias Olsson, 073-684 72 97, mattias.olsson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, kontakta Adeccos support via info@adecco.se
I slutskedet av rekryteringsprocessen kan det, beroende på företagets krav, bli aktuellt med en utökad bakgrundskontroll och drogtest. Du kommer att informeras i god tid och få all relevant information innan den genomförs.
Välkommen med din ansökan redan idag - urval sker löpande! Ersättning
