Logistikmedarbetare sökes till kund
2025-11-13
Vi söker nu logistikmedarbetare för kommande uppdrag hos vår kund i Piteå.
Som konsult ute hos vår kund kan dina arbetsdagar vara varierande och innehålla flera olika moment beroende på avdelning. Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av truck- och traverskörning, godshantering, packning och sortering av råmaterial och färdiga produkter, samt lageradministration och kvalitétskontroll.
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid med 6 månaders provanställning, men med möjlighet till tillsvidareanställning för rätt person. Arbetstiderna är förlagda på skiftgång. Arbetstiderna är förlagda till skiftgång,
Om dig
Vi söker dig som är ansvarstagande, engagerad och uppskattar att arbeta i team. Du trivs med att samarbeta för att nå gemensamma mål, samtidigt som du tar egna initiativ och driver ditt arbete framåt med struktur och noggrannhet. Du är flexibel, lösningsfokuserad och behåller en positiv inställning även under perioder med högt tempo. Din förmåga att kommunicera och samarbeta med kollegor är en av dina styrkor.
För att lyckas i rollen behöver du ha:
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Tidigare erfarenhet från industri- eller lagerarbete.
• Giltigt truckkort samt vana vid att köra truck.
• Meriterande med traverskort.
Observera att denna annons avser kommande uppdrag. Urval och intervjuer sker löpande, men eftersom behovet kan uppstå vid ett senare tillfälle kan svarstiden bli längre än normalt. Vi tackar för din förståelse!
Viktigt att tänka på vid ansökan!
För att vi på bästa sätt ska kunna ta del av din kompetens och erfarenhet ber vi dig att skicka in ett uppdaterat och tydligt CV, där det framgår vilka roller du haft, dina arbetsuppgifter samt hur många års erfarenhet du har inom respektive område. Vi ser också gärna att du bifogar ett personligt brev där du berättar mer om dig själv, din motivation och varför du är intresserad av just denna tjänst.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Linnea Johansson via Linnea.Johansson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar via hemsidan. Ansökningar via mail hanteras ej. Vi uppskattar din förståelse! Ersättning
