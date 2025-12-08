Logistikmedarbetare med C-körkort
Hjälpmedelcentralen, EskilstunaPubliceringsdatum2025-12-08Om företaget
Hjälpmedelscentralen är en länsövergripande verksamhet, som erbjuder hälso- och sjukvården och kommunerna i länet en komplett hjälpmedelservice inom områden i kommunikation, rörelseteknik, medicinska behandlingshjälpmedel och hjälpmedel för inkontinens. På hjälpmedelscentralen finns en samlad kompetens om de produkter som finns på marknaden, hur de ska användas och hur de kan anpassas efter individuella behov.
Hos oss kommer du att arbeta som logistikmedarbetare med ansvar för ett brett spektrum av uppgifter inom lager- och transportverksamhet. Rollen kräver C-körkort och innebär både praktiskt lagerarbete och transporter av hjälpmedel. Du kommer även att delta i sortimentsarbete, regelbundna avstämningsmöten och andra utvecklingsinsatser som syftar till att vidareutveckla och effektivisera verksamheten.Arbetsuppgifter
Som logistikmedarbetare hos oss arbetar du med inleveranser, orderplock, lagerhållning, montering samt rekonditionering och reparation av hjälpmedel. I tjänsten ingår även utleveranser av skrymmande hjälpmedel till hemmiljö samt leveranser till kundlager med tung lastbil. Körning av tung lastbil utgör en del av dina huvudsakliga arbetsuppgifter. Arbetet kan emellanåt innebära tunga lyft och kräver god fysisk förmåga samt ett strukturerat arbetssätt.
Din kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet från lagerarbete.
Godkänd gymnasieutbildning är ett krav.
Körkort B-C samt giltigt YKB är ett krav.
Meriterande med truckkort B1-B4.
Som person är du ordningsam och strukturerad. Du har ett professionellt och positivt bemötande både mot kollegor och externt mot våra kunder. För att fortsätta vidareutveckla verksamhetens logistikflöde vill vi gärna att du har ett driv och engagemang för utvecklingsfrågor. Att du kan ta eget ansvar och arbeta självständigt när det behövs ser vi som en självklarhet. Samtidigt räds du inte att fråga kollegor om råd när det behövs, tillsammans arbetar vi för verksamhetens bästa, där alla är en del av helheten. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd till dagtid måndag - fredag.
Information om tjänsten lämnas av
Logistikchef Zinnita Lundgren, 072-145 97 13.
Facklig företrädare Kommunal Sebastian Åkerlund, 070-444 54 30.
Övriga fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på hjälpmedelscentralen!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-12-22.
Då vi söker två C-chaufförer kommer intervjuer att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
