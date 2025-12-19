Logistikkordinator till industribolag
2025-12-19
I samarbete med vår partner, ett internationellt industribolag i Göteborg, söker vi nu en Logistikkoordinator för start i januari 2026. Vi är intresserade av dig som har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller logistik, gärna kombinerat med någon form av erfarenhet inom området. Här kommer du få möjlighet att arbeta med hela logistikflödet. Med det sagt finns goda utvecklingsmöjligheter.
Uppdraget är ett konsultuppdrag under initialt 6 månader med möjlighet till förlängning därefter.
Om rollenI rollen som Logistikkoordinator kommer du exempelvis att få arbeta med:
Inköp och logistikkoordinering i syfte att säkerställa att kunder får sina komponenter enligt förväntan och plan
Fasa in och ut produkter gamla/nya komponenter i sortimentet
Hålla dialog och förhandling med kunder rörande artiklar som utgår
Stämma av priser, packinstruktioner och ändringar i samband med uppdateringar av komponenter
Lagerstyrning
Reservdelshantering
Vi söker dig somHar en eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller logistik
Har någon form av erfarenhet inom området
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift
Goda vana av Microsoft Office paketet
Det är meriterande om du tidigare har arbetat i internationella kontexter.
Hos vår partner blir du del av ett team med stark laganda. Likaså ett team som arbetar med hög servicekänsla, både mot externa och interna intressenter. Därför söker vi efter dig som har god samarbetsförmåga samt god problemlösningsförmåga. Du är social, utåtriktad och samtidigt strukturerad och effektiv i din koordinering.
Om anställningenDetta är ett konsultuppdrag där du blir anställd som konsult hos OIO. Uppdraget sträcker sig initialt över 6 månader med möjlighet till förlängning.
Omfattning: Heltid, konsultuppdrag
Start: Omgående
Placering: Göteborg
Arbetstider: Kontorstider
Ansök redan idag! Urval sker löpande och uppdraget kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg - det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
