Logistikkoordinator till vår kund i Gävle
2026-03-17
Har du utbildning inom logistik och vill arbeta i en roll där du får kombinera planering, kundkontakt och transportflöden? Cleverex Bemanning söker nu en logistikkoordinator till ett konsultuppdrag hos en kund i Gävle.
I rollen arbetar du nära den operativa verksamheten i en större terminalmiljö. Du är med och planerar flödet av gods genom anläggningen och har daglig kontakt med både kunder, transportörer och kollegor i verksamheten.
Arbetet är varierat och innebär bland annat planering av ankommande gods, lagerhållning och utleveranser. Du arbetar även med kundsupport, trafikplanering och hantering av frakthandlingar.
Vi välkomnar även dig som nyligen avslutat en YH-utbildning inom logistik och gjort LIA inom transport, spedition eller lager.
Du erbjuds
• Ett konsultuppdrag via Cleverex hos en etablerad aktör inom logistik
• Möjlighet att arbeta i en verksamhet där stora godsflöden hanteras varje dag
• En roll med många kontaktytor och varierande arbetsuppgifter
• Erfarenhet av praktisk logistikplanering och terminalverksamhet
• Ett team där man samarbetar nära i det dagliga arbetetDina arbetsuppgifter
Du arbetar med planering och koordinering av godsflöden i terminalen. Rollen innebär både administrativt arbete och daglig kontakt med kunder och samarbetspartners.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är
• Planering av ankommande gods, lagerhållning och utleveranser
• Daglig kontakt med kunder och transportörer
• Trafikplanering och koordinering av terminalens flöden
• Hantering av frakthandlingar och transportdokument
• Ta fram underlag för fakturering
• Bidra till att förbättra och effektivisera arbetssätt och processerProfil
Vi söker dig som har ett intresse för logistik och transportflöden. Du är strukturerad, lösningsorienterad och trivs i en roll där tempot stundtals kan vara högt.
Du är van att kommunicera med olika personer i arbetet och känner dig bekväm med att ha kontakt via både telefon och mail.Kvalifikationer
• Utbildning inom logistik eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• God datorvana och erfarenhet av Microsoft Office
• Förmåga att planera och strukturera ditt arbete
Meriterande
• Erfarenhet av logistik, transportplanering eller terminalverksamhet
• Kunskaper inom lagerstyrningÖvrig information
Anställningsform: Visstidsanställning
Placering: Gävle
Arbetstider: Vardagar 07.00 till 16.00
Start: Enligt överenskommelseOm företaget
På Cleverex Bemanning är vi specialiserade på att rekrytera och placera rätt medarbetare hos rätt kunder. Vårt främsta fokus är på våra kunder, konsulter och kandidater, med målet att säkerställa att du som kandidat känner att du har landat på rätt plats! Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1087". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cleverex Bemanning AB
(org.nr 559082-0287), https://cleverex.se/
För detta jobb krävs körkort.
9803030