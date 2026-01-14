Logistikkoordinator till PostNord TPL, Ljungby
2026-01-14
Bli en del av vårt teamSom Logistikkoordinator får du arbeta tillsammans med ett team som i dagsläget består av 13-15 personer, vi är placerade i Ljungby på enheten Bergvägen 3. Dina närmaste kollegor i kundteamet är andra logistikkoordinatorer, produktionsledare och gruppledare och du har ett nära samarbete även med övriga kollegor inom produktionen.
Om rollenVi söker dig som vill vara med och skapa spännande lösningar för PostNord TPL och våra kunder. Vi arbetar proaktivt med att stötta kundernas processer och strategier i hela kedjan från order till leverans hos slutkund. Vi identifierar frågeställningar och arbetar aktivt för att säkerställa hög kundnöjdhet.
Om digVi söker dig som har förståelse för kundens behov, en vilja att utvecklas inom administration och som logistikkoordinator. Du är lösningsorienterad och kan självständigt driva förändringar/förbättringar med kundens behov i fokus. Du är kommunikativ, social och relationsbyggande på ett affärsmässigt vis. Du är strukturerad, analytisk, logisk. Du är engagerad och självgående med vilja och förmåga att ta ansvar. Du ser dig själv som kundens naturliga kontaktpunkt för frågor. Vi tror att du har arbetat med liknande arbetsuppgifter sedan tidigare.
Som person är du prestigelös, driven och får saker att hända.
Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter sedan tidigare. Du har god datorvana, framför allt Office-paketet och goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skift.
Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper och erfarenhet.
Vi erbjuder dig
PostNord TPL erbjuder dig arbete i en dynamisk och förändringsorienterad miljö på en av Sveriges största arbetsplatser. Vi har goda tjänstepensionsvillkor, friskvårdsbidrag och personalförmåner genom PostNords egen personalstiftelse PostNordPlus och det finns bra utvecklingsmöjligheter.
Vi levererarar
Vi är ansvarstagande, modiga och engagerade, och leder effektivt förändring oavsett om vi leder oss själva eller andra. Vi uppmuntrar lagarbete, uppriktighet och positiva relationer på arbetsplatsen. Vi bygger vidare på våra framgångar och lär oss av både kollegor och misstag. Människor med olika bakgrund arbetar hos oss. Du kommer därför vara en del av en arbetsplats med stor mångfald, vilket bidrar till bättre resultat för verksamheten.
Ansök
Du ansöker genom att klicka på "Ansök" nedan i annonsen. Sista ansökningsdag är 2026-02-15. Urval sker löpande och tillsättning av tjänst kan ske innan sista ansökningsdag.
Har du någon fråga eller fundering är du välkommen att kontakta Anders Edén på mail: anders.eden@tpl.postnord.com
.
Observera dock att ansökningar ej mottages via mail.
Välkommen med din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig!
PostNord TPL AB är den marknadsledande tredjepartslogistikaktören i Sverige och i Norden. Vi är lokaliserad i Norrköping, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Ljungby i Sverige, Köge i Danmark, samt Åbo, Helsingfors och Lahti i Finland.
Vi erbjuder innovativa och kostnadseffektiva logistiklösningar som sträcker sig från producent till konsument. Våra kunder är alltifrån det lilla e-handelsföretaget till den stora globala aktören.
Oavsett kundens storlek och förutsättningar är vår drivkraft att alltid leverera en logistiklösning som ökar kundens konkurrenskraft och möjliggör ökad tillväxt. Ersättning
