Logistikkoordinator
Needo Recruitment Sthlm AB / Logistikjobb / Göteborg Visa alla logistikjobb i Göteborg
2026-06-15
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Uppskattar du varierande arbetsdagar och att samarbeta tätt med flertalet funktioner? Stimuleras du av problemlösning, hantera oförutsedda situationer och säkerställa att kritiska leveranser når fram i tid? Så kan rollen som Logistikkoordinator vara möjligheten för dig! Publiceringsdatum2026-06-15Om tjänsten
I rollen som Logistikkoordinator ansvarar du för att säkerställa att produktionsmaterial fraktas till tillverkningsenheter enligt plan. Du arbetar i en internationell miljö där du koordinerar frakt, hanterar avvikelser och säkerställer ett effektivt logistikflöde. Tillsammans med teamet arbetar du för att säkerställa fraktflödet, både planerat och krishantering för att optimera leveransprecisionen
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Hantera dagliga operativa frågor
Koordinera och följa upp dagliga fraktflöden nationellt och internationellt
Identifiera, analysera och hantera avvikelser i fraktkedjan samt koordinera åtgärder tillsammans med interna och externa parter
Bygga och utveckla samarbeten med transportleverantörer, speditörer och interna funktioner
Bidra till utveckling och förbättring av processer, arbetssätt och digitala verktyg
Om dig
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning (eller erfarenhet som kan bedömas likvärdig) inom Logistik, Industriell Ekonomi, Supply chain eller motsvarande. För att lyckas i tjänsten bör du vara trygg i din kompetens och kunna hantera tempofyllda miljöer. Vi ser därför att du har minst ett års erfarenhet från logistik, frakt eller spedition, med fördel både sjö och väg, gärna på en internationell nivå. Vidare kommer du att arbeta i en global organisation, det är därmed väsentligt att du behärskar svenska så väl som engelska flytande. Har du även goda kunskaper i Officepaketet och Excel är detta tjänsten för dig. Har du även erfarenhet av Python eller Power BI är detta meriterande.
Som person ser vi att du stimuleras av att lösa problem. Du tycker om att ta egna initiativ och har förmågan att se helheten för att kunna prioritera upp din arbetsdag. Vidare beskriver du dig själv som snabblärd, positiv och har en god kommunikationsförmåga för att identifiera och driva optimala lösningar.Övrig information
Anställningsform: Konsultuppdrag via Needo med eventuell möjlighet till överrekryteringOmfattning: Heltid, Konsultuppdrag via Needo (initialt 6 månader)Lön: Enligt överenskommelsePlacering: Göteborg
Låter tjänsten som Logistikkoordinator som en tjänst för dig? Varmt välkommen med din ansökan, urvalet sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Needo Recruitment Sthlm AB
(org.nr 559088-5884)
Kungsgatan 28 (visa karta
)
411 19 GÖTEBORG Arbetsplats
Needo Kontakt
Search Associate
Ida Rickenberg ida@needo.se Jobbnummer
9964887