Logistikingenjör
Framtiden i Sverige AB / Logistikjobb / Finspång Visa alla logistikjobb i Finspång
2026-07-24
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Är du logistiker och trivs i gränslandet mellan verksamhet, processer och affärssystem?
Vi söker nu en konsult som vill bidra i ett viktigt förändringsarbete kopplat till en affärssystemuppgradering. Här får du möjlighet att arbeta nära verksamheten och säkerställa att logistiska processer fungerar effektivt genom hela leveransflödet mot kund.
Om rollen
I denna roll kommer du att arbeta med verksamhetens leveransflöden mot kund samtidigt som du stöttar organisationen vid förändringar kopplade till en pågående affärssystemuppgradering.
Rollen innebär att koordinera aktiviteter och uppdrag som påverkar logistiska processer samt att bidra med förståelse för hur verksamhetens arbetssätt samverkar med affärssystemet.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Arbete i leveransflöden mot kund
Koordinering av uppdrag kopplade till processförändringar
Samverkan mellan verksamhet och affärssystemrelaterade förändringar
Stöd i arbete kopplat till affärssystemuppgradering
Vi söker en person som trivs i förändringsmiljöer och som kan driva frågor framåt i samarbete med flera olika intressenter.
Vi söker dig med
Erfarenhet av logistikarbete i leveransflöden mot kund
Intresse för affärssystem
Erfarenhet av eller förmåga att koordinera uppdrag kopplade till processförändringar
Erfarenhet av arbete som påverkas av affärssystem eller affärssystemförändringar
Meriterande:
Kandidatutbildning inom logistik eller motsvarande
Om vår kund
Kunden sitter i Finspång och är en global aktör inom energiteknik med fokus på utveckling och tillverkning av gasturbiner för kraftproduktion och industriella applikationer. Anläggningen har en lång industriell historia och sysselsätter cirka 2 800 personer. Förutom traditionell turbintillverkning satsar de på hållbara energilösningar, som vätgasdrivna turbiner och additiv tillverkning.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.
För denna tjänst kommer du vara anställd genom oss på Framtiden och arbeta hos vår kund.
Rekryteringsprocess
Låter tjänsten intressant? För att söka tjänsten skickar du in CV via länken. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Christian Jonsson via e-post: christian.jonsson@framtiden.com
. Vi tar inte emot några ansökningar via mail.
Rekryteringsprocessen för det här jobbet består för dig som kandidat av följande steg: telefonintervju, intervju, referenstagning och intervju på plats hos vår kund. Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!Publiceringsdatum2026-07-24Anställningsvillkor
Startdatum: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid med möjlighet till flex, tillsvidare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52853_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
612 31 FINSPÅNG Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Christian Jonsson christian.jonsson@framtiden.com Jobbnummer
10010837