Logistikhandläggare till Sjöstridsenheten
2025-09-26
Vill du ta ett nästa steg i karriären eller vara en del av något större och värdesätter att - med den du är och det du gör - få bidra till ett säkrare och bättre samhälle/Sverige?
Om enheten
På SjöstriE bedrivs teoretisk och praktisk grundläggande utbildning för såväl sjömän (GSS) som blivande officerare (SOU/OP/SOFU) och därutöver nivåhöjande utbildning för officerare. Tjänsten som logistikhandläggare innebär att du arbetar med logistik och förnödenhetsbehov för Sjöstridsenheten (SjöstriE). Du arbetar även med administration och planering av enhetens verksamhet.
Arbetsplatsen är belägen i Simulatorhus Af Chapman inom Örlogshamnen Karlskrona, i moderna lokaler med närhet till lektionssalar, utbildningsanläggningar och simulatorer. Tjänsten är huvudsakligen i Karlskrona, men kan under kortare perioder medföra arbete på annan ort. Tjänsten kan även under kortare perioder medföra arbete eller utbildning utomlands.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som logistikhandläggare arbetar du på Drift- och utvecklingsavdelningen (DoUA) där Ansvarar du för att enhetens dagliga verksamhet fungerar. Logistikhandläggaren tillser att enhetens dagliga logistikbehov omhändertas. Logistikhandläggaren stödjer chefen DoUA med logistikplanering och logistikuppföljning vilket inkluderar teknisk tjänst samt materiel och förnödenhetsförsörjning. Som logistikhandläggare stödjer du även avdelningschefen med bokningar och administration i våra stödsystem. Fokus är verksamheten inom Sjöstridsenheten men arbetet innefattar också kontakter med Sjöstridsskolans stab samt övriga enheter inom Sjöstridsskolan.
• Stödja chefen DoUA med enhetens materielfrågor och materielunderhåll
• Ansvara för enhetens förråd, beställa och följa upp materielbehov
• Sköta enhetens dagliga materielbehov
• Genomföra inventeringar
• Kontaktperson mot Fortifikationsverket i frågor om driften av enhetens byggnader
• Arbeta med administrationen av avdelningens verksamhet
• Lösa i övrigt förekommande uppgifter på enheten
• Stödjer chefen DoUA med enhetens infrastrukturella behov
KRAV
Kvalifikationer
• Godkänd gymnasieexamen
• Aktuell erfarenhet av administrativt arbete inom logistik som arbetsgivaren bedömer relevant
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är serviceinriktad, prestigelös och ansvarstagande. Du tar initiativ, arbetar proaktivt och trivs i en samordnande roll där du snabbt kan sätta sig in i nya arbetsuppgifter. Med din goda kommunikationsförmåga bygger du lätt förtroendefulla relationer och bidrar till ett effektivt samarbete.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet av Försvarsmaktens stödsystem PRIO
• Erfarenhet av Försvarsmaktens materiel och logistiktjänst
• Erfarenhet av säkerhetstjänst ("säkman" eller motsvarande)
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Karlskrona.
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.
Tjänsteresor kopplat till tjänsten kan förekomma.
Upplysningar om befattningen
Tobias Danielsson, 0709-84 27 41
Upplysningar om rekryteringsprocessen
Amanda Andersson, 070-148 70 89
Fackliga företrädare
Försvarsförbundet, Jimmy Svensson
Officersförbundet, Johnas Mård
SACO-S, Malin Pagels
SEKO, Jan-Anders Nilsson
Samtliga nås via FM växel 010 82 85 000
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-20. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Sjöstridsskolan, SSS, utbildar officerare, specialistofficerare, sjömän och soldater på alla nivåer. SSS bedriver även studier, försök och ledningsträning av fartygsbesättningar samt taktik- och teknikutveckling inom det marina området. SSS har också ett ansvar för Dyk- och navalmedicin i Försvarsmakten. SSS är huvudsakligen baserad i Karlskrona i Blekinge men har även en enhet på Berga utanför Stockholm som är specialiserad på amfibiestrid.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Enligt ök.
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
