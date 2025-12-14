Logistikgruppchef
2025-12-14
Trivs du i en självständig roll där du får ta ansvar för att göra Sverige säkrare? Är du en flexibel problemlösare och bra på att se möjligheter istället för hinder? Vill du ha ett arbete där du vidareutvecklas samtidigt som du hittar lösningar tillsammans med andra, då ska du fortsätta att läsa.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som logistikgruppchef är det en naturlig del i vardagen att samverka, planera, leda och utveckla verksamheten inom eget ansvarsområde. Tjänsten innebär att du kommer arbeta brett och ansvara för flertalet områden, vilket medför stora möjligheter att såväl fördjupa som bredda dig inom olika intresseområden. I tjänsten kommer du bl.a. ges möjlighet att utveckla logistikförmågan, detta eftersom du ansvarar för avdelningens förmåga avseende materie, förplägnad och försörjning. Då avdelningen är i en expansiv fas behöver vi dig som är en lagspelare och inte rädd för att hjälpa till där det behövs, vilket medför att du kommer få påverka och utforma verksamheten.
Vi erbjuder dig
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriärrörlighet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid och du kan få ersättning för träningskläder och startavgifter
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar beroende på din ålder
Publiceringsdatum2025-12-14Kvalifikationer
• Svensk medborgare
• OR 4-5
• B-körkort
• Goda kunskaper i MS Office
Meriterande
• C-körkort
• Militära förarbevis
• Kunskaper inom logistik
• Kunskaper inom LIFT
Personliga egenskaper
Som person värdesätter du att arbeta mot ett tydligt mål med stort handlingsutrymme och att vara kreativ i ditt arbete, samt att du själv har möjlighet att strukturera det. För att trivas i tjänsten har du en hög samarbetsförmåga och ser det som naturligt att leda och motivera andra. Du som person trivs med ett omväxlande och utmanande arbete där du tar ansvar för uppgiften och eftersträvar att lämna ifrån dig ett arbete av hög kvalité. Du bör även ha ett intresse för att samordna logistik och hantera materiell. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
• Anställningsform: tidsbegränsad anställning som GSS/K (8 år med möjlighet till 4 års förlängning), inleds med sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i Försvarsmakten.
• Sysselsättningsgrad: heltid
• Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse
• Resor förekommer i arbetet.
Välkommen med din ansökan senast 4 januari 2026. Din ansökan ska endast innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning, samt svar på angivna urvalsfrågor. Eventuella frågor om tjänsten besvaras begränsat under ansökningsperioden av Pierre Jakobsson på Pierre.Jakobsson@mil.se
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
