Logistiker till nystartat team hos vår kund

Brinner du för logistik, struktur och internationella samarbeten? Vi söker en medarbetare inom leverans och tullhantering som vill arbeta i globala leveransflöden. Hos vår kund får du chansen att utvecklas tillsammans med engagerade kollegor!
OM TJÄNSTEN
Du kliver in i rollen som specialist inom leverans och tullhantering och kommer att spela en viktig roll i att säkerställa effektiva utgående logistik- och tullprocesser för bolagets globala kundbas. Du blir en del av order- och projektledningsteamet, som idag består av åtta engagerade medarbetare. Inom serviceorganisationen arbetar ni i en dynamisk miljö som erbjuder ett brett utbud av lösningar utåt - som reparationer, installation och driftsättning, teknik- och konsulttjänster, utbildning, reservdelar, utbyten och uppgraderingar. Rollen ger dig en unik möjlighet att bidra till ett växande team och göra verklig skillnad inom bolagets internationella logistik och tullhantering.
Dina arbetsuppgifter
Dina huvudakliga arbetsuppgifter:
• Säkerställa punktliga och regelmässigt korrekta leveranser genom effektiva logistik- och tullprocesser
• Arbeta med ett varierat kund- och partnernätverk globalt - både internt och externt
• Samarbeta med transport- och speditörspartners för att uppfylla gällande transport- och tullregler
• Arbeta tvärfunktionellt med team som Order, Försäljning, Ekonomi, Planering, Produktion och Inköp
• Hålla dig uppdaterad kring förändringar i regelverk och informera interna intressenter, samt identifiera behov av kompetensutveckling
• Implementera och upprätthålla rutiner för ursprung, klassificering, tullvärde och deklarationer
• Hantera och eskalera tullärenden som avviker från gällande rutiner eller innebär risker för verksamheten
• Säkerställa att externa parter (t.ex. speditörer och leverantörer) följer fastställda rutiner
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av arbete med tull, logistik, inköp eller motsvarande
• Behärskar svenska och engelska flytande, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har kunskaper i polska.
För att lyckas och trivas i rollen är du:
Drivande, innovativ, strukturerad och har förmåga att prioritera i en föränderlig vardag. Du har god kommunikativ förmåga och ett starkt servicefokus
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
