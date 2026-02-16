Logistiker till Lantmännen Biorefineries
Vill du vara en central del av leveranskedjan hos norra Europas största jordbruksbaserade bioraffinaderi? Som logistiker på Lantmännen Biorefineries planerar och koordinerar du leveranser, säkerställer kvalitet och bidrar till smidiga flöden mellan produktion, kunder och transportörer. Rollen passar dig som är noggrann, social och kommunikativ, har ett logiskt tänkande och trivs med att snabbt lära dig nya processer i en miljö med snabba förändringar.Publiceringsdatum2026-02-16Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i minst 12 månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos Lantmännen Biorefineries.
Om företaget
Lantmännen Biorefineries är norra Europas största jordbruksbaserade bioraffinaderi och ingår i Lantmännen, ett kooperativ som ägs av svenska lantbrukare. Deras verksamhet täcker hela värdekedjan - från jord till bord - och produktionsanläggningen i Norrköping är den största bioraffinaderianläggningen i norra Europa.
Deras vision är att vara ledande inom hållbara lösningar och bidra till ett miljömedvetet samhälle. Med hög resurseffektivitet och fokus på hållbarhet förädlar de spannmål och cirkulära restprodukter från livsmedelsindustrin. Stärkelse, proteiner och fibrer omvandlas i deras högteknologiska produktionsanläggningar till produkter som hjälper kunder att minska klimatpåverkan.
Arbetsuppgifter
I rollen som Logistiker hos Lantmännen Biorefineries ingår du i ett team tillsammans med tre andra kollegor. Du får ett centralt ansvar för att säkerställa att produkterna levereras korrekt, i rätt tid och med hög kvalitet, och du arbetar nära både interna avdelningar och externa partners såsom kunder, transportörer och hamnar. Rollen innebär att vara en viktig länk i hela leveranskedjan - från planering och orderhantering till dokumentation, fakturering och leverans.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Planera och genomföra fysiska leveranser enligt kundorder och produktionsplan
Ansvara för orderhantering, återapportering av ordrar via affärssystemet M3, lagerplanering och faktureringsunderlag
Koordinera och hantera fartygsleveranser samt upphandling av transportlösningar
Säkerställa korrekt dokumentation för kund- och inköpsorder
Samarbete internt med produktion, sälj och lager
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Akademisk utbildning med inriktning logistik eller motsvarande flerårig arbetslivserfarenhet i liknande roll som logistiker * Goda kunskaper i Excel och generell datavana * Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift * Meriterande med erfarenhet av ADR
Du är noggrann, social och kommunikativ med ett starkt logiskt tänkande, vilket gör att du snabbt kan förstå och hantera komplexa uppgifter inom säljlogistik. Eftersom arbetet med tankfartyg är unikt värderar vi din förmåga att snabbt lära dig nya processer och hantera snabba förändringar i planeringen, även om du har mindre tidigare erfarenhet. Du har god datavana och ser digitala verktyg som en naturlig del av ditt arbete. Din strukturerade arbetsstil gör att du kan följa upp ärenden effektivt och bidra till smidiga flöden inom teamet, samtidigt som du utvecklar nya lösningar och förbättringar. Din sociala och utåtriktade förmåga gör att du får med dig kollegor och samarbetspartner i ditt arbete.
Övrig information
Start: 1 april Plats: Hanholmsvägen, Norrköping Lön: Enligt överenskommelse
