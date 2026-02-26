Logistiker till inköp och försörjning, Luleå
Division Regionstöd samlar Region Norrbottens stöd- och servicefunktioner inom inköp och försörjning, facility management och fastigheter. Vårt uppdrag är att erbjuda kostnadseffektivt och samordnat stöd till divisioner, avdelningar och medborgare.
I denna roll tillhör du verksamhetsområdet Inköp & Försörjning, som ansvarar för att varor, tjänster och entreprenader anskaffas på ett effektivt, rättssäkert och hållbart sätt. Vi säkerställer att produkter finns tillgängliga i rätt tid, till rätt kostnad och med rätt kvalitet för hela Region Norrbottens verksamhet.
Hos oss arbetar du nära kollegor med olika kompetenser - såsom upphandlare, inköpare, materialkonsulenter och avtalsförvaltare - och samarbetar även med andra funktioner inom regionen.
Vi sökerVi söker dig som har en relevant universitets- eller högskoleexamen. Du har god datavana och arbetar strategiskt i ditt uppdrag. För rollen krävs att du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift, då detta är en naturlig del av det dagliga arbetet. B-körkort är också ett krav.
Det är meriterande om du är civilingenjör med inriktning mot logistik och har vana av dataanalysarbete. Vi värdesätter även erfarenhet av att driva projekt samt tidigare arbete som logistiker, eller motsvarande roll, inom större organisationer.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. I den här rollen är det viktigt att du arbetar strukturerat. Du är självgående och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt, samtidigt som du är flexibel och kan anpassa dig när förutsättningarna förändras. Vi ser att har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål.
Det här får du arbeta med
Hos oss får du en central roll i att utveckla och effektivisera regionens logistiska flöden. Du arbetar både strategiskt och operativt med att optimera lager, transporter och materialflöden för att säkerställa god leveransförmåga och kostnadseffektivitet. Du driver förbättringsinitiativ och utvecklingsprojekt och bidrar i verksamhetsområdets ledningsgrupp med logistisk kompetens.
I rollen säkerställer du att resurser och material finns tillgängliga vid behov. Det innebär att utveckla beredskapslager, identifiera risker i leveranskedjor och skapa alternativa försörjningsvägar. Vid särskilda händelser planerar och samordnar du logistik och transporter.
Du deltar även i risk- och sårbarhetsanalyser, övningar och kontinuitetsplanering för att stärka regionens beredskap och minska sårbarheten vid störningar och kriser.
Det här erbjuder vi dig
• En spännande arbetsplats med många specialistområden som leder till bred kunskap och utmanade utveckling
• Möjlighet att tillsammans med andra påverka och forma ditt arbete samt ta egna initiativ och förverkliga idéer
• Möjlighet till distansarbete utifrån vad verksamheten tillåter
• Vi tillämpar tillitsbaserat ledarskap
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd måndag-fredag, dagtid. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass, vilket innebär att säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
