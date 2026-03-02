Logistiker till industriföretag i Ljusfallshammar
Professionals Nord Linköping AB / Lagerjobb / Finspång
2026-03-02
Vill du utvecklas inom logistik i en spännande industrimiljö? Trivs du i en roll där struktur, ansvar och helhetsperspektiv är avgörande? Då kan rollen som logistiker hos vår kund vara rätt för dig. Som logistiker blir du en viktig del av ett engagerat team, där din struktur, noggrannhet och problemlösningsförmåga gör skillnad varje dag. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-02Om tjänsten
Professionals Nord söker för vår kunds räkning en logistiker. Vår kund är ett svenskt industriföretag med lång erfarenhet av att utveckla och tillverka avancerade tråddragningsmaskiner. Maskinerna är kundanpassade och tillverkas på anläggningen utanför Ljusfallshammar innan de levereras till kunder över hela världen. Företagskulturen präglas av samarbete, teknisk kompetens och ett starkt engagemang för kvalitet.
Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos vår kund under sex månader. Intentionen är att du på sikt ska kunna bli anställd direkt hos dem, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Om rollen
Som logistiker är du en del av logistikteamet och har en central roll i företagets material- och varuflöden. Du ansvarar tillsammans med dina kollegor för inkommande och utgående gods, interntransporter och lagerhantering. Med ett strukturerat arbetssätt säkerställer du att rätt material finns på rätt plats i rätt tid och bidrar till ett effektivt produktionsflöde. Rollen innebär nära samarbete med produktion, inköp och övriga avdelningar, där dator och truck är viktiga arbetsverktyg. Dina arbetsuppgifter innefattar att:
Ta emot, packa upp och registrera inkommande gods
Förbereda och packa maskiner och material för leverans
Utföra interna transporter och materialplock till produktionen
Lasta och lossa utgående varor
Samla material för frakt till underleverantörer
Ansvara för ordning på lager och verkstadsområde samt för truckar och bilar
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av liknande logistik- eller lagerroll
En relevant utbildning inom logistik eller industri, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
God datorvana
Goda kunskaper i svenska och engelska
Truckkort
B-körkort och tillgång till bil
Meriterande:
Erfarenhet från arbete i mekanisk industri
Kunskap i ritningsläsning och god materialkännedom
Travers- och hjullastarkort
Vi tror också att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen. Vi ser att du är en strukturerad och lösningsorienterad person som gillar ordning och reda. Du har lätt för att se helheten, fatta beslut och samarbeta med andra. Du kommunicerar tydligt, tar ansvar för ditt arbete och bidrar till ett gott arbetsklimat där logistikfunktionen är en självklar del av ett välfungerande produktionsflöde.
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid
Arbetstider: Dagtid måndag till fredag
Stad: Ljusfallshammar
Urval: Sker löpande
Rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och alla frågor kring tjänsten går till amanda.sanden@pn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Linköping AB
(org.nr 559287-0405) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Professionals Nord Kontakt
Amanda Sandén amanda.sanden@pn.se Jobbnummer
9770188