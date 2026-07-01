Logistiker Port of Sklelefteå
Skellefteå kommun, samhällsbyggnad / Logistikjobb / Skellefteå Visa alla logistikjobb i Skellefteå
2026-07-01
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Vill du ha en central roll där du planerar, samordnar och utvecklar logistikflöden i en hamn som är viktig för hela regionens utveckling? Då kan rollen som logistiker vara något för dig.
Port of Skellefteå växer och utvecklas i takt med ökade godsvolymer och ett nytt hamnområde. Tillsammans med kunder, rederier, agenter och kollegor i verksamheten bidrar du till att skapa effektiva och säkra godsflöden där planering, samordning och struktur är avgörande för att verksamheten ska fungera. Här får du en viktig roll i den dagliga verksamheten och möjlighet att vara med och utveckla framtidens logistiklösningar i en hamn i stark förändring.
Port of Skellefteå befinner sig i slutfasen av en omfattande utbyggnad och modernisering. Med investeringar på cirka 1,4 miljarder kronor kliver du in i en verksamhet med stora möjligheter och ett tydligt fokus på effektiva, säkra och hållbara logistikflöden.
DIN ROLL
Som logistiker ansvarar du för att planera, samordna och följa upp hamnens godsflöden. Du arbetar med att planera kajbeläggning, lagring och omlastning utifrån anlöp, kapacitet och verksamhetens behov. En viktig del av uppdraget är att skapa struktur och överblick så att gods hanteras effektivt, säkert och enligt plan.
Du har en samordnande roll där du arbetar nära kunder, varuägare, rederier, agenter och hamnens driftverksamhet. Tillsammans säkerställer ni att planeringen fungerar i praktiken och att leveranser, lagring och omlastning genomförs på ett smidigt sätt. Du har löpande kontakt med driftchef och bidrar till att resurser och insatser planeras utifrån aktuella anlöp och godsvolymer.
I rollen ansvarar du också för dokumentation och uppföljning kopplat till godsflöden och anlöp samt administration kring personalens arbetstid. Du har ansvar för våra digitala system inom området. När nya kunder eller ökade volymer tillkommer är du delaktig i att utveckla arbetssätt och logistikflöden tillsammans med verksamheten. Det ger dig stora möjligheter att påverka både hur arbetet bedrivs och hur hamnen utvecklas framåt.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har erfarenhet av logistik- eller transportplanering och är van att arbeta strukturerat i administrativa och digitala system. Du har förståelse för hur planering, samordning och uppföljning bidrar till effektiva godsflöden och en väl fungerande verksamhet.
För att vara aktuell för rollen behöver du:
Utbildning eller annan erfarenhet inom logistik, spedition, supply chain.
Erfarenhet av logistik- eller transportplanering.
God administrativ vana och förmåga att arbeta i digitala system och Exel.
God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
Kan vid behov växla till engelska.
B-körkort.
Har du dessutom erfarenhet från hamn-, sjöfarts- eller terminalverksamhet ser vi det som meriterande. Detsamma gäller erfarenhet av kunddialog, godsflöden inom industri eller bulk samt arbete i system som Sipal eller Grieg.
För att trivas och lyckas i rollen behöver du vara strukturerad och ha förmågan att planera och prioritera i en verksamhet där förutsättningarna ibland förändras snabbt. Du arbetar målmedvetet för att nå resultat och tar ansvar för att arbetet blir genomfört med hög kvalitet. Eftersom du har många kontaktytor är det också viktigt att du samarbetar väl med andra och bygger goda relationer. När utmaningar uppstår ser du möjligheter och hittar lösningar som bidrar till ett smidigt flöde och en hög leveranssäkerhet.
DIN NYA ARBETSPLATS
Du blir en del av Port of Skellefteå, en viktig nod för regionens industri, transporter och samhällsutveckling. Här arbetar vi nära både kunder och interna funktioner i en organisation som präglas av framtidstro, utveckling och korta beslutsvägar. Skellefteås tillväxt och den gröna omställningen skapar nya möjligheter och ställer samtidigt höga krav på affärsmässighet, samarbete och långsiktighet.
Som arbetsgivare erbjuder vi en stabil grund, engagerade kollegor och möjlighet att vara med och forma något som är under tydlig uppbyggnad.
Läs mer om oss: Port of Skellefteå Port of Skellefteå
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i Skellefteå?
Läs mer: https://skelleftea.se/
Våra förmåner: https://skelleftea.se/formaner
Lönestatistik: https://skelleftea.se/lonestatistik
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "726628". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Kommun
(org.nr 212000-2643)
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931 85 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Kontakt
HR-partner, Rekryteringscenter
Terece Harrysson 0910 - 73 50 00 Jobbnummer
9986273