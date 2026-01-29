Logistikchef
2026-01-29
På Komatsu Forest skapar vi värde tillsammans. Nu söker vi en Logistikchef som vill ta ett helhetsansvar för vår supply chain och samtidigt vara med och utveckla både människor, arbetssätt och framtida lösningar.
Ditt nya jobb
Som Logistikchef hos oss har du ett övergripande ansvar för logistik och materialflöden genom hela värdekedjan - från leverantör till leverans av färdig produkt. Rollen kombinerar strategiskt arbete med närhet till verksamheten och ett tydligt fokus på samarbete.
Du blir en del av ledningsgruppen vid vår fabrik i Umeå och arbetar nära funktioner som produktion, inköp, kvalitet och utveckling. Här får du god förståelse för helheten och möjlighet att påverka hur vi tillsammans utvecklar vår supply chain över tid.
I rollen kommer du bland annat att:
Ansvara för och vidareutveckla logistikprocesser genom hela värdekedjan
Leda och stötta tre funktioner: materialplanering, order management och logistikutveckling
Skapa förutsättningar för ett hållbart förbättringsarbete med fokus på kvalitet, leveransprecision och effektivitet
Arbeta nära produktionen och vara närvarande i det dagliga arbetet
Samverka tvärfunktionellt i frågor som rör både nuläge och framtida utveckling
Representera verksamheten i logistikrelaterade frågor, internt och externt
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i en ledande roll där samarbete, struktur och helhetssyn är viktiga framgångsfaktorer. Du leder genom att skapa tydlighet, engagemang och delaktighet - och du behåller lugn och fokus även när förutsättningarna förändras.
För att lyckas i rollen har du:
Högskole- eller universitetsutbildning med inriktning mot logistik, supply chain, industriell ekonomi eller liknande, alternativt annan relevant utbildning i kombination med erfarenhet
Flerårig erfarenhet av logistik eller supply chain inom tillverkande industri
Erfarenhet av att leda team och driva förändringsarbete
God systemvana samt erfarenhet av affärs- och planeringssystem
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Har du dessutom en god förståelse för hur produktionsplanering, flödesoptimering och lagerstyrning samverkar i en tillverkande verksamhet, samt erfarenhet av fabrikslogistik och materialhantering, är det meriterande.
Vad erbjuder vi?
Som Logistikchef på Komatsu Forest får du en central roll i en verksamhet som präglas av innovation, teknikutveckling och ett tydligt fokus på hållbarhet. Genom logistikens helhetsperspektiv bidrar du till utvecklingen av framtidens skogsmaskiner, bland annat i vår pågående resa mot elektrifiering.
Hos oss blir du en del av ett globalt företag med stark lokal förankring och ett tydligt ansvar för framtiden. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö där olika perspektiv, bakgrunder och erfarenheter ses som en styrka.
Vi tror på samarbete, lärande och långsiktig utveckling - både av vår verksamhet och av våra medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att skapa lösningar som gör skillnad för människor, verksamheter och vår planet.
Vänligen notera att urval för tjänsten sker löpande så tveka inte att skicka din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Komatsu Forest AB https://career.komatsuforest.se
UMEÅ
