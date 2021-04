Logistikassistent till Gyros Protein Technologies - Adecco Sweden AB - Logistikjobb i Uppsala

Adecco Sweden AB / Logistikjobb / Uppsala2021-04-132021-04-13Tjänsten som Logistikassistent är placerad inom Supply Chain-gruppen och är en del av Operations på Gyros. Som logistikassistent arbetar med export, import, lager samt daglig koordination och support av övriga logistikaktiviteter inom avdelningen. Du kommer att ha täta kontakter med såväl interna som externa samarbetspartner.I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:Packning och skeppning av försändelser med tillhörande export och importdokumentationGodsmottagning, ankomst och kvalitetskontrollLagerhantering av köpta och egentillverkade artiklar samt hantering av internorderUtföra packning av egentillverkade produkter till kit eller mindre produktionstillverkningDaglig rapportering i Gyros affärssystem NetSuiteArkiveringPraktiskt arbete med gods och varorRollen är mycket operativ och du kommer kontinuerligt arbeta med att säkerställa och optimera pris, kvalitet och leveranssäkerhet mot våra kunder.Tjänsten som logistikassistent är ett konsultuppdrag med start omgående. Tjänsten är ett vikariat på heltid under 12-18 månader.Om digDu som söker har relevant gymnasiekompetens samt ett par års erfarenhet av logistikarbete såsom lager, godsmottagning samt erfarenhet av att exportera/importera varor, inklusive farligt gods.Du är utöver de formella bitarna en kommunikativ och proaktiv person som gärna ser förbättrings- och effektiviseringsmöjligheter. Du har förmågan att se helheten och kan äga och driva frågor självständigt. För att lyckas i rollen är du en nätverkande person.Erfarenhet av MPS/ERP system är ett krav.Erfarenhet av NetSuite är starkt meriterande.Då koncernspråket är engelska krävs goda kunskaper i engelska och svenska i både tal och skrift.Personliga egenskaper som kommer värderas högt är god analytisk förmåga, lätt att se helheter och kunna lösa problem som uppstår.Du är inte rädd för att ta tag i projekt inom ditt område. Du har en mycket god kommunikativ förmåga och skapar lätt förtroende och goda relationer. Vidare är du noggrann, detaljmedveten och strukturerad med hög grad av affärsmässighet och kvalitétsmedvetenhet.Vill du arbeta i ett expansivt företag där du ges möjlighet att arbeta brett inom logistik? Då har du nu chansen att söka en spännande tjänst som Logistikassistent på Gyros Protein Technologies.Gyros produktfamilj består av instrument, förbrukningsvaror, reservdelar och mjukvaror. Ett flertal av förbrukningsartiklarna tillverkas vid Gyros produktionsanläggning i Uppsala. Gyros instrument och diverse reservdelar tillverkas av en kontraktstillverkare.Om ansökanRekryteringsarbetet till tjänsterna sker löpande. Du ansöker genom att registrera dig via formuläret nedan. Bifoga CV och personligt brev.Första steget i vår rekryteringsprocess är att du kommer få ett eller flera tester skickade till din e-mail. Adecco använder tester som en del i processen i syfte att göra en så kvalitetssäkrad och rättvis bedömning som möjligt. Ansvarig rekryterare går sedan igenom inkomna ansökningar kontinuerligt och gör ett första urval. Om du är en av dem som går vidare kommer du att bli kontaktad för en intervju.KontaktuppgifterHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: aziza.mehho@adecco.se via Adecco 010- 173 73 00.Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se OBS! Vi tar inte emot ansökningar via mail!Välkommen med din ansökan!SökordGyros Protein Technologies, logistik, logistikassistent, Supply Chain, Adecco, UppsalaVaraktighet, arbetstidHeltid VisstidFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-13Adecco Sweden AB5687128