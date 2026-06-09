Logistikarbetare
Svensk Bygglogistik AB / Lagerjobb / Västerås Visa alla lagerjobb i Västerås
2026-06-09
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Logistikarbetare till byggarbetsplats
Vi söker dig som vill ha ett praktiskt och fysiskt jobb där dagarna är tydliga och arbetet blir gjort.
Som logistikarbetare hos oss blir du en viktig del av arbetsplatsens dagliga logistikflöden. Du skapar ordning, säkerhet och smidiga leveranser – helt avgörande för att byggprojektet ska fungera effektivt.
Arbetet sker på en byggarbetsplats och består bland annat av:
Hålla ordning på gemensamma ytor och transportvägar
Hantera avfall och sortering
Ta emot och organisera leveranser
Vara uppmärksam på säkerhet i det dagliga arbetet
Arbetstider:
Måndag- fredag 06:45-16:00
Vi tror att du passar om du:
Passar tider och tar ansvar för arbetsdagen
Trivs med tydliga arbetsuppgifter och struktur
Klarar av ett fysiskt arbete och gillar att jobba praktiskt
Är hjälpsam och fungerar bra i team
Tar säkerhet på allvar i det dagliga arbetet
Erfarenhet är inget krav – inställning och ansvarskänsla är viktigast.
Vi har valt att hantera denna rekrytering i egen regi och undanber oss vänligen men bestämt kontakt från rekryteringsföretag och försäljare av annonseringslösningar.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi arbetar för ökad mångfald och en jämn könsfördelning och ser gärna en spridning i ålder och etnisk/kulturell bakgrund hos våra medarbetare.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö på Svensk Bygglogistik genomför vi alltid referenstagning, alkohol- och drogtest samt bakgrundskontroll vid nyanställning.
Vi rekryterar löpande, så om detta låter som rätt möjlighet för dig – vänta inte, skicka in din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-06-09Om företaget
Bygglogistik är ett dotterbolag inom Derome Bygg & Industri AB.
Bygglogistik är en partner som hjälper beställare av byggprojekt att tänka efter före kring hela logistikprocessen.
Vi kan också se till att planerna blir verklighet och att rätt material står på rätt plats när byggnadsarbetarna kommer till jobbet.
Det sparar både tid och pengar, samtidigt som beställaren inte behöver fundera över hur man smartast hanterar alla tusentals transporter som kommer till ett byggområde och hur omgivningen påverkas av dem.
För mer info om vår verksamhet: www.bygglogistik.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Bygglogistik AB
(org.nr 556542-5104), https://www.derome.se/privat/karriar/lediga-jobb
Västerås (visa karta
)
411 40 FOLKUNGAGATAN 16 Arbetsplats
Västerås Jobbnummer
9954142