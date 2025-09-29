Logistikarbetare - med administrativt fokus
Plats: Malmö Arbetstid: Dagtid kl. 08:00-16:30 (måndag-fredag)
Är du erfaren inom logistik och spedition och vill arbeta i en hybridroll där administration möter det operativa lagret? Trivs du med att ha många bollar i luften, hålla struktur och samtidigt bidra med god service? Då kan detta vara din nästa möjlighet!
Om rollenI rollen som logistikarbetare arbetar du huvudsakligen med in och utleveranser från företaget. Du ansvarar för att boka transporter, hantera fraktdokument och säkerställa att varor lämnar lagret på rätt tid och plats. Utöver det kommer du ha ett brett ansvar på lagret - från att hålla koll på pallplatser och inventeringar till att säkerställa struktur och ordning i logistikkedjan. Rollen är en mix av operativt och administrativt arbete, vilket gör den både varierad och utvecklande.
Arbetsuppgifter Ansvara för utleveranser och stötta inleveranser
Boka och koordinera transporter samt hantera dokumentation
Hålla koll på lagerstrukturen och pallplatser
Delta i inventeringar och bidra till ordning och reda på lagret
Arbeta administrativt med planering och uppföljning av logistikflöden
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av logistik/spedition och som snabbt kan sätta dig in i nya rutiner och system. Framför allt är det viktigt vem du är som person:
Disciplinerad och strukturerad - du gillar ordning och reda
Serviceinriktad - du ser till att interna och externa kunder får bästa möjliga stöd
Flexibel och läraktig - du kommer snabbt in i nya uppgifter och anpassar dig efter situationen
Positiv och glad - du bidrar till arbetsglädje och ett bra samarbetsklimat
Initiativrik - du kommer gärna med idéer och förbättringar
Vi erbjuder En visstidsanställning via Processbemanning med chans till förlängning och på sikt fast anställning hos kund
En varierad hybridroll med både administrativa och operativa arbetsuppgifter
En arbetsplats där du får ansvar och förtroende från dag ett
Arbetstid på dagtid kl. 08:00-16:30
Övrigt
Start: Omgående Omfattning: Heltid, 6 månader med möjlighet till förlängning. Arbetstid: 08:00-16:30 Plats: Malmö Uppdraget ingår i vår konsultverksamhet vilket innebär att du kommer att vara anställd av Processbemanning AB med stor möjlighet till vidare anställning direkt hos vår kund.
Ansökan Känner du igen dig i annonsen? Då är du välkommen att skicka in din ansökan omgående då vi kommer att kalla till intervju löpande. Din ansökan kommer att behandlas konfidentiellt. För frågor om tjänsten vänligen kontakta oss på tel. 042-210 299. Vi tillämpar löpande rekryteringsprocess och ber dig söka omgående.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag.
