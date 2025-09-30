Logistikansvarig inom bygg
Vill du vara med och skapa effektiva logistiska flöden som gör skillnad i en byggproduktion? Vi söker nu en logistikansvarig till ett större byggprojekt i Örebro.
Som logistikansvarig får du ett strategiskt ansvar för logistikfrågorna i nära samarbete med kund. I takt med att projektet växer kommer även vårt team från Bygglogistik att växa - och på sikt får du en arbetsledande funktion med ansvar för fler kollegor. Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Leda veckovisa logistikmöten med uppdragsgivare och underentreprenörer
Säkerställa att alla aktörer är informerade om materialflöden och logistikrutiner inför projektstart
Revidera APD- och skedesplaner för att skapa effektiva materialflöden och rätt fördelning av ytor
Vara ytterst ansvarig för upplagsytor och materiallager på projektet
Se till att entreprenörer och leverantörer följer rutiner för leveransbokning
Delta i planerings- och produktionsmöten
Hantera leverans- och aktivitetsplanering via LogNet eller annat stödsystem
Följa upp och rapportera avvikelser som påverkar logistiken
Identifiera flaskhalsar i material-, personal- och maskinflöden och föreslå åtgärder
Arbetsleda personal från BygglogistikKvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning inom logistik eller bygg, alternativt lång arbetslivserfarenhet inom området. Tidigare erfarenhet från byggmiljö är väldigt meriterande, liksom erfarenhet av arbetsledande roller såsom arbetsledare, teamledare eller liknande.
Vi tror att du är en strukturerad person med god kommunikativ förmåga, som trivs med att kombinera arbete ute i produktionen med administrativa uppgifter. Du är van vid att arbeta i digitala system och har en naturlig känsla för ordning och reda.
Det är viktigt att du vill bygga långsiktiga relationer och att du kan identifiera dig med våra värderingar: Drivkraft, enkelhet, ansvarstagande och långsiktighet.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning
Placering i Örebro
Startdatum inom 1-3 månader (viss flexibilitet)
Vi tillämpar löpande urval, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Anställningen kräver laglydighet
Vi hanterar denna rekrytering själva och undanber oss vänligen men bestämt kontakt från rekryteringsföretag och annonssäljare.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi arbetar för ökad mångfald och en jämn könsfördelning och ser gärna en spridning i ålder och etnisk/kulturell bakgrund hos våra medarbetare.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö på Svensk Bygglogistik genomför vi alltid referenstagning, alkohol- och drogtest samt bakgrundskontroll vid nyanställning.
Vi rekryterar löpande, så om detta låter som rätt möjlighet för dig - vänta inte, skicka in din ansökan redan idag!Om företaget
Bygglogistik är ett dotterbolag inom Derome Bygg & Industri AB.
Bygglogistik är en partner som hjälper beställare av byggprojekt att tänka efter före kring hela logistikprocessen. Vi kan också se till att planerna blir verklighet och att rätt material står på rätt plats när byggnadsarbetarna kommer till jobbet. Det sparar både tid och pengar, samtidigt som beställaren inte behöver fundera över hur man smartast hanterar alla tusentals transporter som kommer till ett byggområde och hur omgivningen påverkas av dem. För mer info om vår verksamhet: Ersättning
