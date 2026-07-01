Logistikadministratör till morgonpiggt gäng i Järfälla
OIO Väst AB / Logistikjobb / Stockholm Visa alla logistikjobb i Stockholm
2026-07-01
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
För dig som har erfarenhet inom logistik söker vi nu en ny stjärna till en av våra kunder. Här får du som gillar att börja arbetsdagen tidigt (start 07:00 på morgonen i Järfälla, nära Barkarby station) chansen att kombinera din kompetens/erfarenhet inom logistik med din höga serviceförmåga.
Du kommer tillhöra ett team med högt i tak och hög kompetens. Du kommer bland annat att arbeta med:
• Utveckla och effektivisera processer inom logistiksupport
• Säkerställa korrekta leveranser tillsammans med produktion och transportörer
• Utreda och lösa interna och externa logistikärenden
• Ge second line-support till sälj och administration
• Vara rådgivande i logistikfrågor inom regionen
• Delta i planering och genomförande av systembyten
• Hantera avvikelser, orderbokning och kostnadsfördelning
Vi söker dig som
För den här rollen söker vi dig som har erfarnehet av logistik sedan tidigare och som vill kombinera det med att ge högklassig service till både kollegor inom bland annat sälj och produktion samt externa samarbetspartners.
Utöver ovan söker vi dig som:
• Har god affärsförståelse och kan bedöma lönsamhet i affärer
• Är systemvan och har erfarenhet av Microsoft Office och teams
• Har erfarenhet av att arbeta i kundnära roll
• Behärskar svenska flytande i tal och skrift
Om anställningen
Detta är ett konsultuppdrag med anställning hos OIO. Tanken är att detta på sikt övergår till en fast anställning hos vår kund förutsatt att samtliga parter är nöjda med samarbetet.
Övrig informationOmfattning: Heltid, 07:00-16:15 mån-tors och 07:00-15:00 på fredagar
Start: Omgående
Placering: Järfälla
Kontaktperson: Per Carnestedt (per.carnestedt@oio.se
).
Lön: Fast månadslön
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835)
Skeppsbron 38 (visa karta
)
111 36 STOCKHOLM Arbetsplats
OIO Öst AB Kontakt
Consultant Manager
Per Carnestedt per.carnestedt@oio.se Jobbnummer
9987219