Logistikadministratör till Lidköping
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2026-07-08
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Är du en person som trivs i en roll där struktur, problemlösning och kundkontakt går hand i hand? Vi söker nu en logistikadministratör till en av våra kunder i Lidköping. Här får du en central roll i att koordinera och följa upp leveranser genom hela leveranskedjan. Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, kvalitet och ständiga förbättringar står i fokus.
Om du motiveras av att skapa struktur i komplexa flöden, har ett öga för detaljer och trivs med många kontaktytor, kan detta vara nästa steg för dig.
Om rollen
Som logistikadministratör ansvarar du för att koordinera och följa upp leveranser genom hela leveranskedjan – från order till utförande. Du arbetar nära kunder, transportörer och interna funktioner för att säkerställa att leveranser genomförs enligt överenskommelse och med hög kvalitet.
Rollen innebär ett proaktivt arbetssätt där du identifierar avvikelser, koordinerar åtgärder och säkerställer att rätt information når rätt mottagare i rätt tid. Du bidrar även till att utveckla arbetssätt och skapa effektiva flöden tillsammans med dina kollegor.
Dina ansvarsområden
I rollen kommer du bland annat att:
Vara den primära kontaktpersonen för kunder i det dagliga arbetet.
Samarbeta med transportörer kring bokningar, uppföljning och avvikelsehantering.
Säkerställa kvaliteten i inkommande orderflöden och hantera eventuella avvikelser.
Planera och koordinera leveranser utifrån transportavtal och verksamhetens krav.
Följa upp leveranser genom hela leveranskedjan och säkerställa att alla moment genomförs enligt plan.
Registrera och följa upp avvikelser samt kommunicera lösningar med berörda parter.
Aktivt bidra till förbättringsarbete och utveckling av arbetssätt och processer.
Samarbeta med Team Lead för att säkerställa uppsatta mål och KPI.Publiceringsdatum2026-07-08Bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet av logistik och som tidigare arbetat med leveransplanering, leveranskoordinering eller i en liknande operativ roll.
Du har en god förståelse för logistikflöden och är van att koordinera flera aktiviteter parallellt utan att tappa fokus på kvalitet eller kundservice.
Det är meriterande om du har en eftergymnasial utbildning inom logistik eller supply chain.
Vem är du
För att trivas i rollen tror vi att du är en strukturerad och lösningsorienterad person som tycker om att ha många kontaktytor och ett högt tempo i vardagen.
Du har lätt för att skapa goda relationer, kommunicerar tydligt och trivs med att samarbeta med både kunder, kollegor och andra funktioner inom leveranskedjan. Samtidigt är du proaktiv, tar initiativ och motiveras av att hitta lösningar när utmaningar uppstår.
Om vår kund
Vår kund är en etablerad aktör inom logistikbranschen med fokus på att skapa effektiva och hållbara transportlösningar. Här blir du en del av en verksamhet där kundfokus, kvalitet och samarbete genomsyrar det dagliga arbetet. Du kommer att arbeta i ett engagerat team där ansvarstagande, utveckling och ständiga förbättringar är en naturlig del av verksamheten.Så ansöker du
Urval sker löpande och vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Felicia Pettersson på fep@pokayoke.se
eller researcher Amanda Jansson på aj@pokayoke.se
.
Välkommen med din ansökan!https://www.pokayoke.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8037425-2093045". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://jobb.pokayoke.se
Lidköping (visa karta
)
531 32 LIDKÖPING Arbetsplats
Pokayoke Jobbnummer
9997356