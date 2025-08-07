Logistikadministratör sökes till vår kund i Mariestad!
2025-08-07
Är du ute efter ett självständigt arbete? Har du tidigare erfarenheter inom logistik och administration? Är du van vid att ha många bollar i luften och löser det galant? Då kan det vara dig vi söker som Logistikadministratör till vår kund i Mariestad!Publiceringsdatum2025-08-07Arbetsuppgifter
I din roll som Logistikadministratör blir du en central del av vårt logistikteam. Du ansvarar för planering och dokumentation av in- och utleveranser, arbetar i affärssystemet SAP och är en nyckelperson i att förbättra våra lagerprocesser. Du har daglig kontakt med interna och externa intressenter och bidrar aktivt till ett säkert och kvalitetsmedvetet arbetsklimat.
I rollen ansvarar du bland annat för att planera och dokumentera in- och utleveranser, samt hantera lageradministrativa uppgifter såsom att skapa plocklistor och samla in data för att stödja utvecklingen av relevanta nyckeltal (KPI:er). Du arbetar aktivt med att identifiera och genomföra förbättringar i logistikflödena, samtidigt som du deltar i arbetsmiljö- och kvalitetsarbete. En viktig del av ditt uppdrag är också att bidra till att säkerställa hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.Kvalifikationer
• Högskoleutbildning eller minst gymnasieutbildning inom ekonomi/administration samt relevant erfarenhet
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Erfarenhet av Microsoft Office och SAP
• Förståelse för lagerprocesser, policies och rutiner
• Ett kund- och konsumentfokuserat arbetssätt
Vi tror att du är:
• Mål- och resultatinriktad
• Kommunikativ och samarbetsvillig
• Serviceinriktad och beslutsam
• Noggrann, metodisk och organiserad
• Analytisk och kvalitetsmedveten
Bakgrund
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av lager, logistik och administration. Väldigt goda kunskaper i Officepaketet är en självklarhet för tjänsten. Som person är du noggrann och serviceinriktad. Du är självgående och stresstålig, och van vid att ha många bollar i luften samtidigt. Du har även förmågan att arbeta proffsigt och strukturerat både självständigt och i grupp. Du har lätt för att ställa om när det går från lågt till högt. Du behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift.
Om Manpower
Hos oss får du en trygg anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension, försäkringar enligt kollektivavtal och ett årligt karriärsamtal med din personliga konsultchef. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård är exempel på annat som vi erbjuder alla våra anställda. Manpower värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Ansökan
Du kommer att vara anställd av Manpower och arbeta som konsult hos vår kund. Uppdraget startar i September och pågår ca 4-6 mån, med möjlighet till förlänging eller övertag av kund.
Välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV via länken.
Har du frågor eller funderingar kring tjänsten kontakta Therese Johansson på therese.johansson@manpower.se
Vi tar inte emot ansökningar via mail. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
