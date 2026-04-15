Logistik- och Säljkoordinator / BIQ Materials - Göteborg (Hönö)
BIQ Materials erbjuder nu en roll som Logistik- och Säljkoordinator - en spännande möjlighet för dig som vill kombinera struktur, affär och logistik i ett innovativt scale-up-bolag med både idrotts- och industrikunder.
BIQ Materials (BIQ) utvecklar nästa generations hållbara biomaterial som ersätter fossil plast och gummi - utan att kompromissa med prestanda. Bolaget är välkänt för sin patenterade infill-lösning för konstgräsplaner, men växer även snabbt inom industrisegmentet, där BIQ utvecklar bioplastmaterial för formsprutning och extrudering.
Inom industrisegmentet anpassas materialrecepturer efter kundens produktionslina, applikation och kravbild - vilket gör BIQ till en flexibel och tekniskt stark partner till tillverkningsindustrin.
OM TJÄNSTEN
Som Logistik- och Säljkoordinator hos BIQ Materials får du en central och samordnande roll i ett tillväxtbolag med en unik lösning som möter ökade krav på hållbara material. Du är navet mellan försäljning, kunder, leverantörer och produktion med ansvar för att affärer, orderflöden och leveranser fungerar effektivt - från beställning till leverans.
Rollen omfattar koordinering för både BIQs Infill-affär (konstgräs och idrottsanläggningar) och Industriaffär (bioplastmaterial för tillverkande industri).
Du arbetar nära Regionssäljare och VD och har många kontaktytor både internt och externt. Rollen är inte uppsökande försäljning, utan passar dig som trivs med struktur, ansvar och koordinering - och som vill vara med och bygga bolag.
Placering är på BIQ:s huvudkontor på Hönö, med viss flexibilitet för distansarbete.
DINA ANSVARS- OCH ARBETSUPPGIFTER
Stötta Regionssäljare och VD i det dagliga affärsarbetet
Order-, leverans- och logistikkoordinering
Planera och boka produktion hos externa tillverkningspartners
Beställa råmaterial och följa upp leveranser
Export- och importadministration samt transportdokumentation
Koordinera prover, tester och certifieringar (idrott och industri)
Arbeta strukturerat i CRM-system (HubSpot) och säkerställa korrekt affärsdata
Bidra till att utveckla arbetssätt och processer i takt med att bolaget växer
VI ERBJUDER
Hos BIQ Materials får du chans att forma din roll, skapa fungerande processer och ett stort ansvar i ett bolag med tydlig framtidsagenda. Du blir en del av ett engagerat team med stark kompetens inom materialutveckling, affär och försäljning. Vidare erbjuds du:
En bred och varierad roll med stor påverkan
Arbete i ett innovativt bolag med både idrotts- och industrikunder
En entreprenöriell miljö med korta beslutsvägar
Möjlighet att utvecklas i takt med bolagets tillväxt
Chans att bidra till ett verkligt hållbart marknadsskifte
DIN PROFIL
Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du trivs i en koordinerande roll med många kontaktytor och gillar att skapa ordning, följa upp flöden och ta ansvar hela vägen. Rollen passar både dig som är nyexaminerad och dig som har några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
SOM PERSON ÄR DU:
Initiativtagande och utvecklingsdriven
Strukturerad och trivs med att arbeta parallellt med flera olika uppgifter
Analytisk och noggrann - trygg i administrativa flöden
Ansvarstagande och engagerad med hög genomförandekapacitet
Serviceinriktad och kommunikativ - trivs i rollen som "spindeln i nätet"
Lösningsorienterad och flexibel
VI SER GÄRNA ATT DU HAR:
Erfarenhet av orderhantering, logistik, koordinering eller liknande
Vana av CRM- eller affärssystem (HubSpot är meriterande)
Förståelse för B2B-affärer och industriella flöden
Erfarenhet av export/import är meriterande
God vana av att arbeta digitalt och effektivt med flera olika system
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
ANSÖKAN
I denna rekrytering samarbetar BIQ Materials med Wise Sales. Du söker enkelt med CV och/eller LinkedIn-profil via wise.se. Urval sker löpande och intervjuer genomförs under vecka 17-19. Har du frågor? Kontakta gärna: Kajsa Sandén, Senior Rekryteringskonsult på +46 735 216 531 alt kajsa.sanden@wise.se
. Varmt välkommen med din ansökan!
OM BIQ MATERIALS
BIQ Materials är ett svenskt innovationsbolag med säte på Hönö. Bolaget utvecklar och producerar avancerade biomaterial för konstgräs, idrottsanläggningar och tillverkande industri.
Utöver infill-lösningar för konstgräs utvecklar BIQ bioplastmaterial anpassade för formsprutning och extrudering, där materialrecepturen justeras efter kundens applikation och produktionsmiljö.
Genom patenterad teknik och stark materialkompetens är BIQ en ledande aktör i omställningen från fossilbaserade material till mer hållbara alternativ.
Läs mer på: https://biqmaterials.se/
Sista dag att ansöka är 2026-10-11
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
https://jobs.wise.se
Kungsgatan 20
)
411 19 GÖTEBORG
