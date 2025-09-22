Logistik- och processutvecklare till Samsung | Stockholm
2025-09-22
Är du en erfaren logistikexpert med passion för processutveckling och innovation? Vill du vara med och forma framtidens supply chain och leda förbättringsprojekt i en global organisation? Just nu söker Jefferson Wells en logistik- och processutvecklare till vår kund Samsung. Välkommen med din ansökan redan idag!
Ort: Solna, Stockholm
Start: Så snart som möjligt
Uppdrag: Konsultuppdrag 6 månader med möjlighet till förlängning
Om uppdraget
Som logistik- och processutvecklare blir du en nyckelperson i arbetet med att utveckla och optimera logistikflöden och processer. Du kommer att arbeta i en snabb och internationell miljö där kundfokus, kvalitet och innovation står i centrum. Rollen innebär både strategiskt analysarbete och operativt genomförande, där du driver projekt och processförbättringar som stärker både interna flöden och kundupplevelsen.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Analysera, utvärdera och förbättra logistikprocesser tillsammans med 3PL, 4PL och transportörer.
* Leda och stötta D2C-logistikflöden för att säkerställa en hög kundupplevelse.
* Driva innovations- och förbättringsprojekt inom e-handel och supply chain.
* Utveckla, följa upp och förbättra KPI:er.
* Skapa och underhålla rapporter samt beslutsunderlag i QlikSense, PowerBI och SAP.
* Vara kontaktperson för controlling-team, Business Intelligence och ledning.
* Hantera RFQ/RFI-processer, försäkringsärenden och interna revisioner inom logistik.
Vem vi söker
Vi söker dig som är en analytisk, kommunikativ och handlingskraftig person som trivs i en roll där du får kombinera strategi med operativt genomförande. Du är van vid att fatta beslut, driva projekt självständigt och bygga förtroende i tvärfunktionella team.
Vi ser gärna att du har:
* 5-7 års erfarenhet inom logistik, inklusive arbete med 3PL, 4PL och transportörer.
* Dokumenterad erfarenhet av processinnovation och D2C-logistik.
* God vana av RFI/RFQ-processer.
* Avancerade kunskaper i MS Office (Excel & PowerPoint).
* Avancerade SAP-kunskaper.
* Kunskap i QlikSense och/eller PowerBI är meriterande.
* Förståelse för databaser och datamodellering.
* Projektledningserfarenhet är meriterande.
* Mycket goda kunskaper i engelska; svenska och koreanska är meriterande.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat på kompetensförsörjning av chefer och specialister. Med vår expertis och vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda både karriärmöjligheter för kandidater och starka lösningar för företag. Vi finns på ett 50-tal orter i Sverige och är en del av ManpowerGroup - en av världens ledande aktörer inom rekrytering och bemanning.Publiceringsdatum2025-09-22Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV. Urvalet sker löpande, så vänta inte med att söka. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8702c576-f0c8-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Ella Peterson Ella.Petersson1@jeffersonwells.se Jobbnummer
9519842