Logistik- och Dryckesansvarig med C-körkort
Skeppsholmsgruppen AB / Logistikjobb / Stockholm Visa alla logistikjobb i Stockholm
2025-11-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skeppsholmsgruppen AB i Stockholm
Tjänst: Logistik- och dryckesansvarig
Placering: Kök, lager och eventverksamhet
Rapporterar till: Kökschef/Verksamhetsansvarig
Rollen innebär ett huvudsakligt ansvar för logistik, transporter och dryckeshantering inom verksamheten. Tjänsten kräver C-körkort och omfattar planering, genomförande och uppföljning av transporter, samt övergripande ansvar för dryckesbeställningar och lagerhållning. Stöd till köks- och diskpersonal kan förekomma under lugnare perioder.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Logistik och transporter
Planera, samordna och utföra transporter av dryck, råvaror, utrustning och disk till och från event.
Köra lastbil (C-körkort) och säkerställa att lastning, transport och lossning sker på ett säkert och effektivt sätt.
Ansvara för att material och leveranser når rätt destination i rätt tid.
Dryckeshantering och lager
Ansvara för beställning, mottagning och hantering av dryck.
Utföra regelbundna inventeringar och säkerställa korrekt lagernivå.
Organisera och strukturera lagerutrymmen samt hantera returer och returglas.
Föra löpande dialog med leverantörer och säkerställa hög servicenivå.
Fordonsansvar och underhåll
Ansvara för enklare underhåll, rengöring och inspektion av företagets fordon.
Säkerställa att fordon används och förvaras enligt gällande rutiner.
Stöd till kök och disk (vid behov)
Vid lugnare perioder, bistå med enklare arbetsuppgifter i kök eller disk.
Bidra till att upprätthålla en ren och säker arbetsmiljö.
Allmänt
Följa företagets rutiner och policys avseende arbetsmiljö, säkerhet och hygien.
Bemöta kollegor, kunder och samarbetspartners på ett professionellt sätt.
Delta i städning och återställning av lager- och eventytor.Publiceringsdatum2025-11-03Kvalifikationer
C-körkort är ett krav.
Dokumenterad erfarenhet av logistik, lager eller transporter, gärna inom restaurang eller eventverksamhet.
God fysisk förmåga samt vana att hantera tunga lyft.
Grundläggande kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och under tidspress.
Serviceinriktad, ansvarsfull och flexibel i förhållande till arbetstider.
Anställningsform och omfattning
Anställningsform enligt överenskommelse.
Omfattning heltid/deltid enligt avtal.
Arbetstider varierar utifrån verksamhetens behov och inkluderar både dag- och kvällspass. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24
E-post: elin@skeppsholmsgruppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan logistiker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skeppsholmsgruppen AB
(org.nr 559132-8983)
Kyrkslingan 11 (visa karta
)
111 49 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Evenue AB Kontakt
Ägare
Elin Dahlkvist Frid elin@skeppsholmsgruppen.se 0708795322 Jobbnummer
9586841