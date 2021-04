Logistik- och Åkerikoordinator - Bring E-commerce & Logistics AB - Lagerjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Bring E-commerce & Logistics AB

Bring E-commerce & Logistics AB / Lagerjobb / Stockholm2021-04-08Har du stark koordinationsförmåga och är en person som tycker att mötet mellan logistik och kvalitetsuppföljning känns spännande? Vore det inspirerande att få använda din kompetens i en roll där du blir en central punkt för både interna och externa kontaktytor? Just nu söker vi efter en Logistik- och Åkerikoordinator till vår verksamhet i Västberga, Stockholm. Se hit!TjänstenSom Logistik- och Åkerikoordinator på Bring kommer du att bli en spindel i nätet mellan Brings interna organisation och våra anslutna åkerier inklusive dess chaufförer. Ditt huvudsakliga ansvar blir att säkerställa så att våra högt uppsatta mål på kvalité, miljö och säkerhet går hand i hand med verklighetens utfall. Rollen i denna utformning är helt ny, vilket innebär stora möjligheter att sätta din egen prägel på rollens utveckling. Du blir en del av distributionsteamet som består av 6st kollegor och Distributionschefen för Operations i Västberga.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer kretsa kring att:Ansvara för logistiken på lastområdet och säkerställa att rätt fordon infinner sig på rätt plats vid rätt tidKontrollera och utbilda anslutna chaufförer enligt Brings processer för kvalitetssäkringDriva daglig kvalitetsuppföljning med chaufförer och åkerier kring utfall och avvikelserHantera ansökningsprocessen för nya chaufförer till BringFölja upp och analysera rapporter kring bränsleförbrukning i linje med våra högst ställda klimatmålBidra med nya idéer, initiativ och feedback till gruppen enligt LEAN-metodikenSamarbeta med andra delar av produktionen gällande ex. utvecklingsbehov i distributionsledenFör att du ska lyckas och trivas i den här rollen tror vi att du:Har 3-5 års arbetslivserfarenhet från logistik- och transportbranschenHar en avslutad gymnasieutbildningHar truckkort och B-körkortHar god datorvana, i synnerhet kunskaper kring MS-officeTalar och skriver obehindrat på svenska och engelska.Det är meriterande om duHar en eftergymnasial utbildning inom logistikHar erfarenhet av kontinuerligt förbättringsarbete (LEAN)Behärskar andra språk än Svenska och EngelskaVem är du som person?Det här jobbet passar dig som framför allt är stresstålig, självgåendeoch lösningsfokuserad. Du har ett stort fokus på kvalitéi allt du tar dig an och vi ser gärna att du är en nyfikenoch kommunikativperson som är mån om att bidra till en god arbetsmiljö. Vidare är det viktigt att du är en analytisktlagd person med hög integritetoch god problemlösningsförmåga. Vi sätter ett högt pris på din kommunikation- och samarbetsförmågaför att du ska kunna vara just det där limmet vi behöver mellan dina interna kollegor och de externa kontaktytorna. Sist men inte minst så är du en självklar ambassadör för våra värderingar; du tar ansvar, du vill meroch du spelar för laget.Vad kan Bring erbjuda dig?Hos Bring erbjuds du stora möjligheter till både personlig utveckling och karriärmöjligheter inom koncernen. För den som visar framfötterna i den här typen av roll finns goda möjligher att testa på andra logistikområden av intresse. Dessutom får du arbeta tillsammans med trevliga kollegor som har hög kompetens, stort driv och engagemang i en koncern som sätter hälsa, miljö och säkerhet högt på agendan. Vi vill ha en arbetsplats som präglas av mångfald och uppmuntrar alla kvalificerade kandidater att söka jobb hos oss.Ansökan och kontaktuppgifterDetta är en heltidstjänst som inleds med sex månaders provanställning som därefter omvandlas till en tillsvidaretjänst. Skicka in din ansökan med CV och personligt brev via ansökningslänken här intill. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt, dock senast 2021-04-30.Har du frågor? Välkommen att kontakta Jakob Ingemansson, HR-chef - Rekrytering och Projekt, via jakob.ingemansson@bring.com Vi ser fram emot att höra från dig!Varaktighet, arbetstidHeltid2021-04-08Sista dag att ansöka är 2021-04-30Bring E-commerce & Logistics AB5677770