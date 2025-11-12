Logistik- och administrationskoordinator till Brave Nordic
2025-11-12
Vill du arbeta med mångsidiga arbetsuppgifter i ett expansivt bolag med starkt hållbarhetsfokus? Värderar du frihet under ansvar och vill vara en del av ett engagerat och lösningsorienterat team på en arbetsplats med god gemenskap? Då har vi chansen för dig!Publiceringsdatum2025-11-12Om tjänsten
Vi söker en engagerad logistik- och administrationskoordinator med ett stort fokus på inköp, planering/övervakning av leverans och säkerställande av att varor transporteras effektivt och att kundernas behov uppfylls på bästa möjliga sätt. I rollen får du driva egna projekt och även vara med och utveckla arbetssätt och processer. Du har många kontaktytor både internt och med kund/leverantör. Du kommer arbeta i en dynamisk miljö där noggrannhet och problemlösning är avgörande för framgång. Du ingår i ett team med totalt sju anställda och rapporterar direkt till VD.
Tjänsten är en utökningsrekrytering på heltid och rekryteringsprocessen sker via Poolia och du anställs direkt hos Brave Nordic i Linköping. Alla frågor om tjänsten besvaras av ansvarig rekryteringskonsult Jens Uhr.
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt!
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen ingår stimulerande och varierande arbetsuppgifter på en dynamisk arbetsplats.
• Ansvar för daglig logistik- och transportkoordinering - inklusive beställningar, leveranser, lagerhantering och fraktdokumentation.
• Fungera som administrativ stödfunktion för olika avdelningar inom organisationen.
• Koordinera mindre projekt och förbättringsinitiativ inom logistik och administration.
• Identifiera förbättringsmöjligheter och utveckla nya eller befintliga rutiner och processer.
• Fungera som kontaktperson gentemot externa leverantörer och transportpartners.
• Skapa och underhålla dokumentation, instruktioner och flödesbeskrivningar.
• Delta i implementering av nya system eller verktyg kopplade till logistik och administrativa flöden.
• Säkerställa god intern service och bidra till ett smidigt informationsflöde mellan avdelningar.
Vem är du?Kvalifikationer
• Du är utbildad inköpare, logistiker eller har motsvarande erfarenhet
• Van att arbeta med service, interna och externa kontakter.
• God vana av att arbeta i Officepaketet och affärssystem
• Lösningsorienterad, noggrann och serviceminded
• Strukturerad och självgående med förmåga att hantera flera parallella uppgifter.
• Kommunikativ och prestigelös - du gillar att samarbeta och skapa ordning.
• Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.
• B-körkort
• Erfarenhet av att utveckla rutiner och dokumentation är meriterande.
Vi erbjuder:
• En engagerad arbetsplats med mycket driv och värme där vi arbetar målinriktat men gillar att ha kul på vägen.
• Möjlighet att påverka och bidra till verksamhetens utveckling.
• Ett arbetsklimat där initiativ och förbättringsarbete uppmuntras.
• En arbetsplats med korta beslutsvägar och högt tempo.
Vid den aktuella rekryteringen använder vi oss av arbetspsykologisk testning för kandidater utvalda till intervju och bakgrundskontroll.
Om verksamheten
Brave Nordic är ett innovativt bolag som jobbar med ansvarsfull exponering för ökad synlighet. Vi hjälper dig med allt från uthyrningsbara kit till mässor och event till specialbyggda lösningar för retail, showrooms eller företagslokaler. Alltid med kvalité och hållbarhet i fokus. Ersättning
