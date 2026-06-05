Logistik och planeringschef
Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening / Organisationsutvecklarjobb / Kinda Visa alla organisationsutvecklarjobb i Kinda
2026-06-05
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Om tjänsten
Vill du vara med och forma framtidens sågverksindustri genom ett starkt ledarskap, engagerade medarbetare och effektiva flöden? På Södra Wood Kinda söker vi nu en logistik- och planeringschef som vill ta en nyckelroll i en verksamhet som står inför en omfattande utvecklingsresa med stora investeringar och förändringar.
Det här är en roll för dig som vill arbeta nära verksamheten, utveckla människor och bidra till långsiktig stabilitet i en vardag där struktur och förändring går hand i hand.
Det här får du jobba med på Södra
Som logistik- och planeringschef har du en central roll i utvecklingen av Södra Wood Kinda och ingår i platsledningen. Du ansvarar för att leda och utveckla arbetet inom logistik och planering samt bidra till att verksamheten rör sig mot gemensamma mål och ett mer effektivt arbetssätt.
Du leder teamet inom logistik och planering och skapar förutsättningar för ett välfungerande samarbete där tydlighet, delaktighet och ansvarstagande är viktiga delar. Genom ditt ledarskap bidrar du till en kultur där människor utvecklas och där förbättringar drivs tillsammans.
I rollen arbetar du nära kollegor inom produktion, underhåll, försäljning och ledning för att säkerställa fungerande flöden och en balanserad produktion. Du har en viktig funktion i att omsätta planer och beslut till praktiskt genomförande och bidra till verksamhetens fortsatta utveckling.
I huvudsak kommer du bland annat lägga största fokus på:
Leda, coacha och utveckla medarbetare inom logistik och planering
Utveckla och förbättra arbetssätt, processer och flöden
Säkerställa en fungerande planering och uppföljning av produktionen
Samverka tvärfunktionellt för att skapa helhet och effektivitet i verksamheten
Bidra till verksamhetens utveckling genom struktur, förbättring och långsiktighet
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Kisa.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är en trygg, coachande och närvarande ledare med erfarenhet av att leda människor i en verksamhet i förändring. Södra Wood Kinda befinner sig i en utvecklingsfas som ställer krav på tydligt ledarskap, engagemang och förmåga att skapa riktning i vardagen.
Du kommunicerar tydligt, bygger förtroende och har en naturlig förmåga att skapa engagemang och delaktighet i ditt team. Du är van vid att möta olika perspektiv och bidra till att människor känner trygghet och riktning även i perioder av förändring.
Eftersom Kinda är en mindre produktionsenhet är samarbete över funktioner en självklar del av arbetet. Du trivs i en miljö där flexibilitet, prestigelöshet och helhetssyn är avgörande för att lyckas.
Vidare ser vi att du har:
Erfarenhet av personalansvar inom industri, produktion, logistik eller liknande verksamhet
Erfarenhet av förändringsledning och verksamhetsutveckling
Förmåga att utveckla team och skapa engagemang
Erfarenhet av förbättringsarbete och strukturerade arbetssätt
Eftergymnasial utbildning inom teknik, logistik, ekonomi eller motsvarande erfarenhet
För att lyckas i rollen behöver du kombinera tydlighet och beslutsamhet med lyhördhet och tillit. Du har ett ledarskap som skapar stabilitet, utveckling och engagemang – och du vill vara med och bidra till framtidens Södra Wood Kinda.
Så här är det att jobba på Södra
Hos Södra får du möjlighet att utvecklas på jobbet, samtidigt som du är med och bidrar till ett hållbart skogsbruk som skapar värde för människor och miljö. Vi sätter stort värde på ditt personliga engagemang och är måna om att du ska trivas och må bra. För din trygghets skull har vi kollektivavtal och goda villkor, samt flera förmåner som du har nytta av både på jobbet och på fritiden.
Vad tror du, kan det här vara något för dig? Då vet du vad du ska göra. Vi ser verkligen fram emot att få höra ifrån dig!
Vill du veta mer?
Har du frågor om rekryteringsprocessen? Kontakta ansvarig rekryterare på kristina.tingdahl@sodra.com
.
Har du frågor om tjänsten eller arbetsplatsen? Kontakta rekryterande Platschef Lars Gustafsson, lars.gustafsson@sodra.com
eller på +46702740801.
Fackliga frågor hänvisas till:
Ledarna - Mathias Molander, mathias.molander@sodra.com
Vi ser fram emot att höra från dig!
Skicka din ansökan via länken senast den 2 augusti. Vi använder tester som en del i rekryteringsprocessen, och undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Bakgrundskontroll kan komma tillämpas.
Var med och bygg ett hållbart samhälle
Södra är ett av landets största skogsindustribolag och ägs gemensamt av fler än 50 000 familjeskogsbruk i södra Sverige. Förutom att utveckla skogsbruket strävar vi efter att alltid använda skogsråvaran på det mest effektiva och klimatsmarta sättet. Pappersmassa, trävaror, textilmassa och bioprodukter är bara några exempel. Genom att arbeta tillsammans har vi styrkan, engagemanget och modet som krävs för att bygga ett hållbart samhälle. Det sker med fötterna på marken, med örat mot omvärlden och med blicken framåt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7856184-2038700". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södra Skogsägarna ekonomisk förening
, https://karriar.sodra.com
Södras Wood Kinda (visa karta
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590 39 KISA Arbetsplats
Södra Jobbnummer
9950153