logistik
Zamira Transport AB / Lagerjobb / Huddinge Visa alla lagerjobb i Huddinge
2026-06-10
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Vi söker nu engagerade lagerarbetare till Zamira Transport AB.
Som lagerarbetare kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter såsom orderplock, packning av gods, truckkörning, godsmottagning och utleverans. Arbetet passar dig som trivs i ett högt tempo, är noggrann och har god samarbetsförmåga.
Zamira Transport AB har en egen fordonsflotta med fyra tunga lastbilar som trafikerar verksamheten löpande under dagen. Du kommer därför att ha en viktig roll i att säkerställa att inkommande och utgående gods hanteras effektivt. Arbetet innebär bland annat att lasta och lossa gods samt förbereda och färdigställa leveranser för chaufförerna enligt dagens transportplanering.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: zamiratransportab@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lagermedarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zamira Transport AB
(org.nr 559418-8293) Kontakt
Zamira Akbarova zamiratransportab@gmail.com Jobbnummer
9958478