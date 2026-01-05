Logistics Solution Sales Manager | Mitsubishi Logisnext
Experis AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-01-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en lösningsorienterad säljare som vet att en väl genomförd behovsanalys är grunden till goda affärer? Arbetar du som projektsäljare i dag eller är van att arbeta i en nordisk kontext?
Har du en bakgrund som ingenjör och är lika intresserad av själva tekniken som den påverkan den har hos kund i form av effektiva och säkra logistiklösningar?
Har du dessutom ett öppet sinne och ett starkt intresse för affärsutveckling då vill vi snarast välkomna dig till vårt skandinaviska team!
Om Mitsubishi Logisnext
Logisnext, en världsledande tillverkare av Mitsubishi lager-, motviktstruckar och AGV:er inleder ett nytt spännande kapitel. Marknaden för automatiserade logistiklösningar växer kraftigt och Logisnext AGV system är väl etablerat som en ledande leverantör. För att möta efterfrågan, expanderar nu säljorganisationen i Skandinavien för innovativa lösningar inom lagerautomation och intelligenta logistiklösningar. Som en del av denna strategiska förändring bygger vi ett team av de bästa specialisterna som ska leda utvecklingen från grunden.
Vi arbetar konsultativt med våra kunder för att skapa skräddarsydda lösningar som hjälper dem att maximera effektiviteten i deras lager och logistikverksamheter. Med Logistic Solutions som del i vår produktportfölj, tar vi ett steg in i den dynamiska världen av intelligenta lagerteknologier, inklusive automatiserade truckar (AGVs) och avancerade integrerade styrsystem för effektiva materialflöden i lager och produktionsmiljöer.
Om rollen
Som Logistic Solution Sales Manger ansvarar du för försäljningen av logistiklösningar i form av ställage, rullbanesystem och automatiskt styrda truckar; AGV:er med tillhörande mjukvara till våra kunder, allt i syfte att säkerställa effektiva och säkra logistikflöden.
Du kommer att rapportera till Scandinavian Sales Director och kommer att ingå i en matrisorganisation med kollegor som har motsvarande befattningar inom Logisnext säljbolag i Europa, där du genom veckomöten rapporterar till Vice President, Solutions Sales and Marketing, LogSol sales.
Ditt ansvar som Logistic Solutions Sales Manager
* Produktleverans: Leda utveckling och leverans av innovativa lösningar, inklusive ställage, rullbanesystem, AGV:er och WCS/WMS-mjukvara, till marknaden och säkerställa att produkterna uppfyller kundbehov och kvalitetsstandarder
* Försäljningsstrategi: Etablera och hantera försäljningsstrategin för ställage, rullbanesystem och AGV:er, inklusive andra lösningar som kan ingå
* Försäljningsintegration: Driva försäljning av lösningsaffären tillsammans med försäljningsteamet för trucklösningar, och säkerställa samordnade och kompletterande strategier
Du ansvarar för att utveckla kundrelationer och öka vår försäljningsvolym av produkter inom logistiklösningar. Det innebär huvudansvar för att designa och utveckla tekniska lösningar för ställage och materialhanteringssystem inklusive automation. För att lyckas med detta krävs kunskaper i CAD, förmåga att skapa simuleringar i tillgängliga analysverktyg, samt förståelse för ritningar och installationer inom lagrings- och materialhanteringsindustrin. Kunderna är alla typer av industri- och logistikföretag. Du kommer att ha ett nära samarbete med det skandinaviska Area Sales-teamet och Key Account Management-teamet.
Vem söker vi?
Först och främst bör du ha erfarenhet inom materialhantering samt dokumenterad framgång i att leda komplexa projekt och team. En stark drivkraft, självständighet och vilja att hitta lösningar är andra exempel på kompentenser du besitter. Du trivs med att resa en del av din arbetstid. För att bli framgångsrik ser vi gärna att du har följande bakgrund:
* Kandidatexamen inom teknik, gärna el- och automation eller logistik
* Några års erfarenhet av B2B-försäljning, helst inom automation eller lager och materialhantering
* Kunskap i CAD-programvara (t.ex. AutoCAD, SolidWorks)
* Förmåga att skapa och analysera simuleringar
* Förståelse för tekniska ritningar och specifikationer
* Goda kommersiella och kommunikativa färdigheter
* Utmärkt problemlösningsförmåga och noggrann i detaljer
* Förmåga att arbeta effektivt i teammiljö
* Bekväm med att skapa och leverera kundspecifika presentationer
* God kunskap i Microsoft 365 samt gärna van att arbeta i CRM/CPQ-system
* God engelska i tal och skrift
Mitsubishi Logisnext erbjuder
* En nyckelposition i en bransch i stark tillväxt med fokus på hållbara och effektiva logistiklösningar
* Möjlighet att med en attraktiv produktportfölj påverka utvecklingen inom affärsområdet Logistic Solutions och bidra till företagets marknadsposition
* Ett starkt team och en kultur präglad av samarbete, professionalism och kundnöjdhet
* Attraktivt lönepaket, provision, bonus, tjänstebil och goda utvecklingsmöjligheterPubliceringsdatum2026-01-05Övrig information
Placering: Lämplig bostadsort är södra Sverige - Malmö, Jönköping, Göteborg, Stockholm.
Tjänsten innebär normalt 2-4 resdagar i veckan inom Sverige, Danmark samt Norge.
Du utgår från ditt hemmakontor eller nyttjar våra kontor i Mölnlycke, Jönköping, Stockholm eller Köpenhamn.Kontaktperson för detta jobb
Mitsubishi Logisnext har valt Jefferson Wells som partner i denna rekrytering. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Irene Bengtsson på mail alternativt på 0702-271739.
Vi arbetar med löpande urval och ber dig ansöka omgående. Varmt välkommen med din ansökan. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "30977645-a5c3-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Mitsubishi Logisnext Kontakt
Irene Bengtsson Irene.bengtsson@jeffersonwells.se +46702271739 Jobbnummer
9669923