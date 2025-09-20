Logistics & Customs Coordinator till Samsung
2025-09-20
Har du erfarenhet av tull och vill utvecklas i en långsiktig roll på Samsung?
Ansök redan idag, vi jobbar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Logistikteamet ansvarar för alla outsourcade logistikoperationer, inklusive tullklarering, kostnads- och prestationskontroll, hantering av returer, samt att driva och implementera innovationsstrategier och processutveckling inom SENA för att öka den operativa effektiviteten, automatisera processer och möjliggöra datadriven affärsverksamhet.
Vad kommer den här rollen att uppnå?
Du kommer att vara nyckelpersonen för tullsamordning, materialmasterdata-integritet, D2C-logistikstöd samt samordning av försäljning av B/C-klassade produkter. Ditt arbete kommer direkt att påverka vår förmåga att leverera enligt kundlöften, upprätthålla efterlevnad och driva innovation inom logistikprocesserna.
Du kommer att hantera återkommande operativa uppgifter såsom tulldeklarationer, uppdateringar av HS-koder och materialregistrering, samtidigt som du bidrar till strategiska projekt som utvärdering av tullager och CBAM-rapportering. Du ansvarar för samordning av försäljning av B/C-klassade produkter från anbudsprocess till leveransutförande, vilket säkerställer smidig hantering av returnerade produkter samt samarbete med prissättnings- och logistikteam.
Samarbete över avdelningar och geografiska områden kommer att vara avgörande, då du säkerställer att logistikdata och tullhandlingar är korrekta, levereras i tid och är i linje med affärsbehoven.
Detta är ett långsiktigt konsultuppdrag via oss på Academic Work.
Dina arbetsuppgifter
Fokusområden i rollen:
• Datahantering & tullarbete
o Stor del av arbetet består av data entry och repetitiva uppgifter.
Två huvuddelar:
1. Tullbiten
• Uppföljning på transportörer och tullombud.
• Viss kontakt med Tullverket.
• Ingen specialistkompetens inom tull krävs, men erfarenhet av import, export och transitering är starkt meriterande.
• Fördelaktigt med kunskap om tullregler, särskilt i Norden.
2. Upphandlingar (B- och C-grades produkter)
• Driva egna upphandlingar.
• Jobba cross-functionally med:
• Marknad (kostnadsnivåer).
• Control Tower (orsaker till nedgraderade produkter).
• Koordinera transporter och lager.
VI SÖKER DIG SOM
• Minst 2 års erfarenhet av tullhantering för in- och utgående gods inom och utanför EU, inklusive bundet och obundet gods
• God förståelse för tullregler och lagstiftning i Norden
• Avancerad kunskap i SAP
• Avancerad kunskap i Microsoft Excel
• God kommunikationsförmåga i svenska och engelska i tal och skrift
• Grundläggande kunskap i processkontroll och orderhantering
• Erfarenhet från FMCG
• Erfarenhet av D2C (Direct-to-Consumer) logistikverksamhet.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Driven och självgående - tar ansvar för sina uppgifter och leveranser
• Strukturerad och uthållig - klarar monotont arbete med bibehållen kvalitet
• Kommunikativ och bestämd - kan driva på tvärfunktionella samarbeten och kräva svar vid behov
• Vara drivande i sina arbetsuppgifter - sätta egna tidslinjer och deadlines.
• Kunna prioritera och nätverka internt för att driva arbetet framåt.
• "Skin på näsan" - våga kräva svar från andra avdelningar.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Ersättning
