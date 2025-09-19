Logistics & Customs Coordinator
2025-09-19
Dina arbetsuppgifter
• ? Hjälp oss skapa det som inte går att göra
På Samsung drivs vi av en orubblig passion för kvalitet - och ett tydligt fokus på att utveckla de bästa produkterna och tjänsterna på marknaden. I en global ekonomi där allt går snabbt är förändring en konstant och innovation helt avgörande för framgång.
Precis som vi gjort i över 80 år blickar vi framåt, förutser marknadens behov och styr vår verksamhet mot långsiktig tillväxt.
Nu söker vi en Logistics & Customs Coordinator som vill vara med och säkra operativ excellens i våra logistik- och tullprocesser, stötta våra D2C-flöden och bidra till datadrivna beslut.
Varför bli en del av vårt team?
Vårt Logistics-team ansvarar för alla outsourcade logistikflöden - från tullhantering och kostnadskontroll till returflöden, innovationsstrategier och processutveckling. Målet är tydligt: ökad effektivitet, mer automatisering och smartare datadrivna arbetssätt.
Vad innebär rollen?
Som Logistics & Customs Coordinator blir du navet för tullkoordinering, masterdata, D2C-support och försäljning av B/C-grade-produkter. Ditt arbete har direkt påverkan på vår förmåga att hålla kundlöften, säkerställa regelefterlevnad och driva innovation i våra logistikprocesser.
Du kommer bland annat att:
• Hantera löpande tulluppgifter som deklarationer, HS-koder och materialregistrering
• Bidra i strategiska projekt som bonded warehouse-utvärdering och CBAM-rapportering
• Koordinera B/C-grade-försäljning - från budgivning till leverans
• Samarbeta tvärfunktionellt och internationellt för att säkerställa korrekt logistikdata och tullhandlingar
Dina huvudsakliga ansvarsområden
• Underhålla och uppdatera Material Master-data i SAP (HS-koder, ursprungsland, lagringsplatser)
• Stötta hållbarhetsfrågor med kemikalieskatt och CBAM-rapportering
• Säkerställa och validera tullhantering via speditörer
• Koordinera hantering av GSP- och FTA-certifikat
• Ta fram tullstatistik och ladda upp i Emma Systems
• Stötta D2C-logistikflöden och interna processer
• Hantera B/C-grade-försäljning - budgivning, PO-hantering, prisvalidering, leverans
• Delta i månadsslut och bokslut i SAP
• Rapportera inköpspriser till SCB och hantera Intrastat
• Initiera och driva tullrelaterade projekt, inklusive bonded warehouse
• Hantera ad hoc-förfrågningar från HQ och interna stakeholdersProfil
Vem söker vi?
Vi letar efter en doer - en person som tar initiativ, är självgående och trivs med ansvar. Du är strukturerad, kan prioritera smart och har både analytiska och kommunikativa styrkor.
Vi tror att du har:
• Minst 2 års erfarenhet av tullhantering för in-/utflöden inom och utanför EU (bonded och non-bonded goods)
• God förståelse för tullregler och lagstiftning i Norden
• Erfarenhet av SAP och god vana vid Excel
• Flytande engelska i tal och skrift (svenska är ett plus)
• Ett flexibelt mindset med intresse för analys och processförbättring
• Erfarenhet av D2C-logistik är meriterande
• Kännedom om CBAM och hållbarhetsrelaterad logistikdata är ett plus
Varför Samsung?
Vi är ett dynamiskt bolag i en snabbföränderlig bransch - här finns många möjligheter att utvecklas och växa. För att trivas hos oss behöver du gilla tempo, förändring och att ta egna initiativ.
• ? Känns detta som din nästa utmaning?
Sök redan idag och bli en del av Samsung!
Om oss
För detta uppdrag kommer du att anställas som heltidskonsult hos Posti Staffing. Tillsättning från omgående och rekrytering pågår löpande tills vi hittat rätt kandidat.
Posti levererar tjänster inom bemanning, entreprenad, rekrytering och konsulttjänster där vi arbetar nära med våra kunder för att förstå deras behov och säkerställa rätt kompetens på rätt plats.
Vi tror på närvarande och engagerat ledarskap, vilket innebär att du har regelbunden kontakt med din konsultchef. Vårt engagemang bygger på att utvecklas, prestera och skapa värde - både för oss själva och för våra kunder. Läs mer om oss på posti.se.
