Logistics Director på Komplett Group

Vi tycker att hemelektronik är fantastiskt. Vi vill därför ge fler mer glädje, avkoppling, och produktivitet i vardagen! Vi gör prylar tillgängligt för alla så enkelt, billigt och hållbart som möjligt. För att lyckas är så klart våra grymma medarbetare det viktigaste vi har. Är du med? Publiceringsdatum2025-10-17Om tjänsten
Som Logistics Director har du ett övergripande ansvar för strategi, effektivitet och tillväxt inom logistikverksamheten i Sverige för Komplett Group. Detta innebär att du ansvarar för NetOnNets och Webhallens centrallager som är placerat i Borås. Du leder centrallagret, transport och utveckling av logistikprocesser i linje med koncernens strategi och i nära samarbete med Logistics Manager för NetOnNet och Webhallen. Rollen innebär att driva innovation, hållbarhet och digitalisering, samtidigt som du säkerställer att verksamheten är rustad för framtida tillväxt och förändring. Du rapporterar till Group COO, i tät dialog med VD på NetOnNet.
Dina ansvarsområden:
Strategiskt ansvar & Operativ styrning
Utveckla och förverkliga logistikstrategier som stödjer affärsmål och tillväxt.
Säkerställa att logistikverksamheten är kostnadseffektiv, hållbar och framtidssäkrad.
Leda och följa upp den dagliga driften inom lager, transport och logistikplanering.
Optimera processer för att uppnå hög effektivitet, kvalitet och leveransprecision.
Utveckling och partnerskap
Driva initiativ inom digitalisering och hållbarhet.
Ansvara för upphandling och relationer med strategiska logistikpartners.
Säkerställa efterlevnad av lagar, regler och interna policys.
Ledarskap och kultur
Bygga och utveckla högpresterande team med kompletterande kompetenser.
Främja en kultur präglad av engagemang, ansvarstagande och samarbete.
Säkerställa kompetensförsörjning och ledarskapsutveckling inom logistikorganisationen.
Mål/KPI
Kostnadseffektivitet (OPEX/CAPEX)
Kundnöjdhet och leveransprecision
Hållbarhet och digitalisering
eNPS och ledarskap
Vem söker vi?
Vi söker en trygg, affärsdriven och visionär ledare som vill ta ett helhetsansvar för logistikverksamheten i Sverige. Du har förmågan att kombinera strategiskt tänkande med operativ närvaro, och drivs av att skapa effektiva flöden, starka team och hållbara resultat. Du är en inspirerande ledare med ett starkt affärs- och resultatfokus, som brinner för att bygga kultur och forma vinnande lag. Du ser värdet i att samla olika kompetenser och skapa en miljö där olikheter blir en styrka. Med ett inkluderande och närvarande ledarskap skapar du engagemang, riktning och utveckling - tillsammans med andra. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska.
Kvalifikationer
Flerårig erfarenhet i ledande logistikroller, gärna med ansvar på nationell nivå.
Akademisk examen är meriterande men inte ett krav - relevant erfarenhet väger tyngre.
Dokumenterad förmåga att leda genom andra och bygga starka team.
Erfarenhet av förändringsledning, digitalisering och processutveckling.
Om Komplett Group
Komplett Group är Nordens ledande e-handelskoncern inom hemelektronik och teknik, med varumärken som Komplett, NetOnNet och Webhallen.
Vi kombinerar datadriven handel med kommersiell kreativitet och starka partnerskap för att skapa de bästa kundupplevelserna i marknaden.
Hos oss får du möjlighet att:
Arbeta i ett ambitiöst och tillväxtorienterat företag med korta beslutsvägar
Påverka och ta ansvar för ett av våra mest strategiska produktområden
Samarbeta med engagerade kollegor över hela Norden
Utvecklas professionellt i en stark och framåtblickande organisation
Bli en del av vårt team
Tycker du som oss att jobbet låter spännande, vänta inte med att skicka in din ansökan utan gör det redan idag! Vi läser ansökningarna och gör urval löpande. Din anställning kommer att vara hos NetOnNet, där du tillhör och rapporterar till en central funktion hos Komplett Group. NetOnNets huvudkontor ligger i Borås.
Vi accepterar enbart ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Har du referenser, ber vi dig att inte inkludera dem direkt i ansökan, utan lämna dessa vid en senare begäran.
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Netonnet AB (org.nr 556520-4137)
(org.nr 556520-4137) Arbetsplats
NetOnNet AB Jobbnummer
9562448