Logistic project Manager | Konsultuppdrag | Siemens Energy
Experis AB / Logistikjobb / Norrköping
2026-01-16
Vi söker en driven Logistic Project Manager till Siemens Energy i Finspång. I rollen får du leda projektplanering, analysera materialflöden och samordna tvärfunktionella team för att nå viktiga milstolpar. Perfekt för dig som är analytisk, strukturerad och vill bidra till effektiva och framgångsrika projekt.
Vi söker en engagerad och erfaren logistisk projektplanerare till vår kund i Finspång. Denna roll kräver ett engagemang för att leverera högkvalitativa projektlösningar och driva projektets framgång.Publiceringsdatum2026-01-16Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för att utveckla och hantera projektplaner och scheman samt säkerställa kontinuerliga uppdateringar
• Utföra materialflödesanalyser för att effektivt kontrollera och visualisera materialets rörelser mellan olika projektgränssnitt
• Samordna med tvärfunktionella team för att säkerställa att projektmilstolpar uppnås.
• Analysera projektdata för att identifiera trender, förbättringsområden samt se till att projektet efterlever standarder och föreskrifter
• Projektplanering, uppföljning och dataanalys
• Hantera resursplanering för projektens löpande personalbehov
Vem är du?
Vi söker dig med en magister- eller kandidatexamen i planering, projektledning, ett relaterat område, samt omfattande erfarenhet av projektplanering. Oavsett om du är nyutexaminerad eller en erfaren yrkesperson värdesätter vi särskilda kompetenser inom projektplanering och schemaläggning.
Du kommer att hantera flera projekt samtidigt, så stark prioriteringsförmåga och förmågan att skapa dina egna förutsättningar för framgång är avgörande. Vi söker en analytisk, strukturerad och proaktiv person som kan balansera kundfokus med interna projektmål. Utmärkta kommunikationsförmågor är avgörande, eftersom du kommer att interagera med människor på olika nivåer både internt och externt.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntlig och skriftlig.
Meriterande är kunskaper om SAP, Qlik Sense eller Primavera.
Kontoret ligger i Finspång och du förväntas vara på plats 3 dagar i veckan.
Erbjudande
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
