Löfbergs Arena söker Vardagshjältar
Färjestads Bollklubb Fastighets AB / Receptionistjobb / Karlstad Visa alla receptionistjobb i Karlstad
2026-07-05
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Snabba puckar, gitarrsolon och gemenskap = Glädje!
Vi på Löfbergs Arena jobbar med event som ger andra människor mening i vardagen, event som gör skillnad, inte bara i stunden utan som skapar minnen för livet. Oavsett om det är hockeymatcher, konserter, julshower eller melodifestivalen är vår personal den viktigaste ingrediensen för att skapa just det. Därför söker vi dig som gillar att utvecklas, som brinner för andras välmående och som vill vara med och skapa glädjefyllda event.
Som en del av vårt team erbjuds du snabba puckar, glädjefyllda event och gemenskap. Vår strävan att alltid vara bättre än dagen innan, ger en arbetsplats i ständig förändring med fina möjligheter att prova på olika yrkesroller och uppgifter. Vi vill att vår personal stannar länge hos oss och under tiden utvecklas, bidrar och har roligt. Dessutom finns mycket goda chanser att hitta nya vänner.
Passar följande påståenden in på dig ser vi gärna din ansökan om en plats i vårt lag:
• Jag gillar att utvecklas
• Jag vill bidra och göra mitt bästa
• Jag vill vara en del av ett grymt team
Mer om oss..
Vi är en arena med massor av möjligheter! Restauranger, kiosker, fastfood och barer. Vi uppskattar erfarenhet från branschen och i vissa roller behöver du ha en bock i den rutan. Vi förutsätter att du är tillgänglig när vi har matcher och event.
För att vi ska hantera alla glada personer som vill vara en del av vårt härliga superteam behöver du söka via: ansokan@lofbergsarena.com
- Skriv till oss och berätta mer om vilken filur du är! Vi börjar rekryteringen i mitten av augusti och kommer främst utföra speedintervjuer på plats på Löfbergs Arena. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: ansokan@lofbergsarena.com Arbetsgivare Färjestads Bollklubb Fastighets AB
(org.nr 556582-9941), https://www.farjestadbk.se/
Norra infarten 79 (visa karta
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654 65 KARLSTAD Jobbnummer
9992840