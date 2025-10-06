Lödare sökes till spännande uppdrag
PersonalUthyrning, Logistik & Service Anderstorp AB / Svetsarjobb / Alvesta Visa alla svetsarjobb i Alvesta
2025-10-06
, Växjö
, Hylte
, Uppvidinge
, Ljungby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos PersonalUthyrning, Logistik & Service Anderstorp AB i Alvesta
, Ljungby
, Värnamo
, Gnosjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Vi söker en noggrann och erfaren LödarePubliceringsdatum2025-10-06Om tjänsten
Är du en skicklig lödare med öga för detaljer och ett intresse för teknik och tillverkning? Vill du vara en del av ett engagerat team i en växande verksamhet? Då kan det här vara rätt jobb för dig!
Arbetsuppgifter
Lödning av små och stora komponenter
Montering och kvalitetskontroll av färdiga produkter
Felsökning och reparation vid behov
Tolkning av ritningar och arbetsinstruktioner
Arbeta enligt säkerhets- och kvalitetsföreskrifterKvalifikationer
Erfarenhet av lödning (hårdlödning)
God förståelse för tekniska ritningar och instruktioner
God fingerfärdighet och noggrannhet
PULS skapar mångfald, möten & möjligheter för just DIG!
Puls är ett företag som värdesätter både personal och kunder, och vi strävar efter att matcha rätt arbetsplats för både arbetssökande och företag. Vi erbjuder konsulter flexibilitet och trygghet i deras arbete och hjälper dig att komma ut på arbetsmarknaden. Vår drivkraft, tillgänglighet, snabbhet och kompetens ger både kunder och personal en känsla av att vara "rätt från start". Vi betjänar kunder i hela GGVV-regionen från våra kontor i Anderstorp, Värnamo och Ljungby.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på Puls Bemanning & Rekrytering och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning.
Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att välkomna dig till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Personaluthyrning, Logistik & Service Anderstorp
(org.nr 556803-3343) Arbetsplats
PersonalUthyrning, Logistik & Service Anderstorp AB Kontakt
Malin Källerholm malin@pulsbemanning.se Jobbnummer
9542958