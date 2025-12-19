Lödare

JKS Sverige AB / Svetsarjobb / Åstorp
2025-12-19


Nu söker vi en Lödare till vår kund Qvantum i Åstorp.
Du ingår i ett mindre team där du kommer att ansvara för ihop lödande av komponenter till vår kund.
Arbetsuppgifter består av :
Dellödning av komponenter enligt ritning och produktionsunderlag.
Genomförande av kvalitetstester för att säkerställa att produkterna uppfyller våra höga standarder.
Fyllning av köldmedium enligt gällande rutiner och säkerhetsföreskrifter.
Kontroll och dokumentation av utförda moment i produktionen.
Samarbete med kollegor inom teamet för att upprätthålla ett effektivt flöde och hög kvalite

Arbetstider: Måndag - Fredag 07.00-1600.

Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av lödning från industri/produktion- Erfarenhet av att ritningsläsning
• God verktygsvana - lödverktyg ( lödkolvar mm)
• Förståelse för kvalitetssäkring och produktionsflöde

Som person:

Fingerfärdighet
Ritningsläsning
Noggrannhet
Detaljseende
Kunna arbete i en företag som är under kontinuerlig förändring.
Verktygsvana
Kommunicera på Svenska och Engelska - Tal och skrift.
Klara fysiskt utmanade arbete

Publiceringsdatum
2025-12-19

Så ansöker du
Känner du att du är rätt person för tjänsten? Sök gärna tjänsten redan idag, då vi gör löpande urval. Registrera ditt CV på www.jksgroup.se och sök tjänsten via ansökningslänken. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Andreas Lindin på and@jksgroup.se Vi ser fram emot din ansökan!

Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
JKS Sverige AB (org.nr 559020-5430)

Arbetsplats
Qvantum Energi AB

Kontakt
Andreas Lindin
and@jksgroup.se

Jobbnummer
9657715

