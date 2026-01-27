Local Sort Team Leader, UPS Jönköping (Vikariat)
2026-01-27
Är du nyfiken på att utvecklas och ta ett större ansvar.
Vi söker nu en vikarie som Local Sort Team Leader till vårt paketcenter i Jönköping. Du kommer att ansvara för att sortering och lastning sker på ett optimalt sätt samt säkerställa att fastställda deadlines hålls. Du arbetar för att säkerställa en hög service kvalité, hög effektivitet samt att UPS krav om miljö, hälsa och säkerhet efterlevs. I arbetsuppgifterna ingår även uppföljning och rapportering samt planering och fördelning av arbetet inom kvällsorteringen. Det förekommer även rekrytering av nya medarbetare. Du kommer att arbeta i nära samarbete med övriga Team leaders och rapporterar till centerchefen.
Vi söker dig som:
är drivande, initiativrik, noggrann och strukturerad
har god kommunikationsförmåga
är tydlig och engagerad
har god datorvana
har goda kunskaper i engelska och svenska både i tal och i skrift
har erfarenhet inom transport och logistik
Vi erbjuder:
Friskvårdsbidrag
Kollektivavtal finns med Unionen
Heltid
Samt andra förmåner som Edenred Rikskort
Utbildning inom arbetsmiljö och ledarskap
Erfarenhet av att ha arbetat inom transport är meriterande.
Varaktighet: Vikariat dock längst till och med 31 maj 2027.
Varaktighet: Vikariat dock längst till och med 31 maj 2027.
Sista dag att ansökan är 2026-02-10
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
United Parcel Service Sweden AB
(org.nr 556109-4532)
Kylvägen 7 (visa karta
)
JÖNKÖPING
UPS Sweden AB Jobbnummer
9708144