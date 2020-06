Lkab Söker En Mätingenjör Till Norra Gruva Gruvplanering - Luossavaara-Kiirunavaara AB - Byggjobb i Kiruna

Luossavaara-Kiirunavaara AB / Byggjobb / Kiruna2020-06-112020-06-11LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte cirka 31 miljarder kronor 2019 och har cirka 4 300 anställda i 12 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.Sektion NGG inrymmer verksamheter för Geologi, Diamantborrning, Bergmekanik, Gruvmätning samt Planering som i samklang ansvarar för gruvans framtida strategiska investeringar och fortlöpande brytningsplaner. Som en del av NGG är du en viktig del av gruvans kontinuerliga utveckling och omges av kompetenta och nytänkande medarbetare.Gruvmätning på LKAB i Kiruna söker nu en mätingenjör för kvalificerat arbete med mätteknik och kartmaterial. Hos oss ingår du i en grupp av positiva, engagerade medarbetare som arbetar målstyrt, vilket bland annat innebär att det dagliga arbetet planeras självständigt i gruppen. Huvudsakliga arbetsuppgifter är inmätning och utsättning ovanjord, analys och behandling av mätdata och ajourhållning av gruvkartan. I arbetsuppgifterna ingår även GPS-mätning av markdeformationer samt mätningar med UAV. Precisionsmätning och andra mätuppdrag under jord förekommer också.Vi arbetar med att ständigt utveckla och förbättra våra arbetssätt och metoder, både ovan och under jord. En del av arbetet består därför av att utveckla metoder och arbetssätt samt kontinuerlig internutbildning inom gruppen. Hos oss på Gruvmätningen är du en del av framtidens gruvplanering med unika arbetsmässiga och tekniska lösningar som du och dina kollegor självständigt driver framåt.Vi vill att Du som söker har utbildning som mättekniker eller mätingenjör. Erfarenhet av relevant programvara inom mätområdet, arbete inom gruva samt arbete som mättekniker/mätingenjör är meriterande.Viktiga personliga egenskaper är god samarbets- och initiativförmåga samt förmåga att arbeta strukturerat och självständigt. För vår arbetsgrupp är det viktigt att ha ett inkluderande klimat där alla känner sig välkomna. Vi ser därför fram emot nya medarbetare som kan bidra till att utveckla gruppens arbetssätt och vi är öppna för de nya tankar, idéer och synsätt som Du har med dig.Körkort (B) krävs för tjänsten.Engagemang, Nytänkande och Ansvar är viktiga ledord för dig i ditt dagliga arbete. Hos oss på LKAB är det viktigt att ha ett inkluderande klimat där alla känner sig välkomna och vi ser fram emot de nya tankar, idéer och synsätt som du har med dig.Vi erbjuder:Ett jobb i en högteknologisk, internationell Mineralkoncern med storskalig verksamhet på en global, konkurrensutsatt marknad. Vi kan erbjuda del i företagets belöningssystem, förmåner som studiestöd och tandvård, friskvård med möjlighet till varierande aktiviteter inom malmfälten samt andra aktiviteter inom LKABs föreningar inom exempelvis friluftsliv eller konst.Övrig information:Anställningsform: Heltid, tillsvidareSkiftform: DagtidVälkommen in med CV och personligt brev senast 2020-07-19. För mer information om tjänsten vänligen kontakta gruppchef Jan Zakrisson 0980-648 64.För mer information om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta HR Business Partner Adam Dresh 0980-649 32.Rekrytering sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.Inför rekryteringsarbetet har LKAB tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Fackliga kontakter:Kiruna/SvappavaaraUnionen Norra - Sakari Alanko, 0980-72508Akademikerföreningen Kiruna/Svappavaara - Björn Åström, 0980-729 03Ledarna Kiruna/Svappavaara - Ingegerd Kyrö, 0980-71050Sista dag att ansöka är 2020-07-19Luossavaara-Kiirunavaara ABKIIRUNAVAARA98186 KIRUNA5260805