Ljustekniker till Scenkonst Sörmland
2025-12-11
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
, Västerås
, Strängnäs
, Flen
, Katrineholm
Scenkonst Sörmland, Eskilstuna
Vill du vara med och skapa magi på scenen?
Hos oss på Scenkonst Sörmland arbetar vi för att vidga vyer och väcka engagemang. Vi tror på scenkonstens kraft att förändra, beröra och inspirera - och vi vill att fler ska få chansen att uppleva den.
Om oss
Musik, dans, film och teater är inte bara underhållning - det är en del av samhällets puls och utveckling. Hos oss möts människor i alla åldrar för att ta del av högkvalitativa upplevelser och spännande möten mellan olika konstformer.
Vi är ett team som brinner för att producera och förmedla scenkonst till många olika målgrupper. Hos oss är kompetensutveckling en självklarhet - vi växer tillsammans genom dialog, ansvar och respekt. Vi tror på mångfald och inkludering, och vi samarbetar med frilansare för att skapa unika produktioner som ger nya perspektiv på både samtiden och historien.
Scenkonst Sörmland finansieras av Region Sörmland och Statens kulturråd, och vi arbetar nära länets kommuner för att ständigt utveckla vårt utbud. Vi är en del av Kultur & Utbildning inom Region Sörmland - och nu söker vi fler som vill vara med på resan.
Din roll som ljustekniker
Som ljustekniker hos oss är du nyckelpersonen som ser till att våra produktioner får den perfekta ljussättningen. Du planerar, optimerar och kvalitetssäkrar den tekniska leveransen - alltid med konstnärliga behov i fokus.
• Planera ljussättning och agera körtekniker i utvalda produktioner
• Vid behov ta rollen som scenmästare eller turnéledare med återrapportering till producent
• Underhålla och hantera vår moderna ljusutrustning
• Delta i scentekniskt arbete både på scen, i lager och vid turnéer
Du arbetar med en stor och modern teknikpark i välutrustade scenrum och nyetablerade lagerlokaler. Bredden i vår verksamhet gör att du får en unik möjlighet att utveckla dina kunskaper och växa inom teknikområdet.
Vi erbjuder
• En arbetsmiljö med modern utrustning och varierat innehåll
• Möjlighet till kompetensutveckling och lärande
• Ett team som värdesätter samarbete och respekt
• En inkluderande kultur där olika perspektiv är en styrka
Din kompetens
Du har:
• Scenteknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
• Kunskaper om och förståelse för scenkonstens produktionsprocesser.
• Kunskap om belysningstekniskt arbete inom scenkonstområdet.
• Vana vid ljusprogrammering och föreställningskörning.
• Förmåga och erfarenhet av att snabbt skifta mellan arbetsuppgifter och roller.
• Förmåga att arbeta uthålligt i ett varierat och ibland högt arbetstempo.
• Förmåga att fungera såväl i ansvarsposition som i en del av ett team.
• Kunskap om grundläggande säkerhetsarbete.
• God förmåga att prioritera.
• God kommunikationsförmåga.
• God kompetens i Officepaketet eller motsvarande.
• Behärska grundläggande svenska och engelska.
• God förmåga att planera.
• Körkort, lägst B-behörighet.
Det är meriterande om du dessutom har:
• Erfarenhet av att arbeta med Grand MA
• Erfarenhet av att arbeta i Qlab.
• Erfarenhet av att arbeta i Dante.
• Erfarenhet och kunskap från ytterligare teatertekniskt område utöver belysningsteknik.
• Erfarenhet av turnerande verksamhet.
• Truckkort.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Information om tjänsten lämnas av
Operativ planeringschef Pontus Langendorf, 070-688 66 88.
Teknisk samordnare Balder Lindberg Roug, 072-874 86 45.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Scenkonst Sörmland!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-01-29.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Förmånerna inkluderar bland annat ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år, och på verksamhetsnivå har vi också en policy kring fria biljetter vid besök på föreställningar.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
