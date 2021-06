Ljunghäll söker en Miljö- och hållbarhetsingenjör - Metallfabriken Ljunghäll AB - Hälsoskyddsjobb i Vimmerby

Metallfabriken Ljunghäll AB / Hälsoskyddsjobb / Vimmerby2021-06-28Vill du vara med och driva Ljunghäll framåt mot en hållbar framtid?Vi är ett av Europas ledande företag inom pressgjutning och det största pressgjuteriet i Sverige. Vi vill nu stärka upp vårt team på avdelningen HSQE & QMS och söker en Miljö- och hållbarhetsingenjör med kompetens inom miljö och hållbarhet.Rollen som Miljö- och hållbarhetsingenjör är både spännande och utmanande, då du med eget ansvar bidrar till att Ljunghälls långsiktiga miljö- och hållbarhetsmål uppnås genom att driva och utveckla det interna miljö- och hållbarhetsarbetet. Du ansvarar för Ljunghälls övergripande miljö- och hållbarhetsarbete samt svarar för företagets målstyrning och uppföljning inom dessa områden. Du bidrar med din specialistkompetens, innehar en aktiv och coachande roll gentemot chefer och övriga i organisationen. En viktig del att tillse att verksamheten följer gällande miljölagstiftning inom vårt område. Detta innefattar att ansvara för lagbevakning och delge information gällande nya föreskrifter och förändringar. Vidare planerar, samordnar, rapporterar och följer du upp miljöarbetet i verksamheten.Arbetet är mycket varierat och utvecklande och man får möjlighet att följa flödet från ax till limpa och se resultatet av dina insatser i både små och stora uppdrag. Du får stora möjligheter att utvecklas då vi lever i en teknikintensiv miljö.Huvudsakliga arbetsuppgifter:Tillsammans med våra kunder/leverantörer arbetar du för att optimera/minimera Ljunghälls klimatpåverkan inom Supply chain och vår tillverkning samt driver förbättringsprojekt för att minska Ljunghälls klimatpåverkan.Du utför energiutredningar, energikartläggningar samt driver utvecklingen inom tekniska riktlinjer, system och arbetssätt. Ett viktigt område är att utbilda medarbetare inom energiområdet. Du leder och genomför utvecklingsprojekt samt fungerar som teknikstöd för våra avdelningar inom projekt och underhåll.Du ansvarar för att bevaka rådande lagstiftning inom området med fokus på att förstå ändringar och implementera dessa i verksamheten.Du ansvarar för rapportering till relevanta myndigheter samt arbetar med företagets tillståndshantering.Arbetet genomförs i nära samarbete med produktionen och övriga avdelningar på Ljunghäll. Då vi tillhör en större koncern har vi också möjligheter att utbyta erfarenheter och samarbeta företagen emellan.Vi söker dig som har;Eftergymnasial utbildning inom miljö och hållbarhet och/eller flera års erfarenhet av att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor både strategiskt och operativt. Det är meriterande om du arbetat med dessa frågor inom tillverkande industri.Goda kunskaper om lagar och krav inom miljöområdet är en förutsättning.Goda kunskaper i såväl svenska som engelska.Det är meriterande om du tidigare har jobbat med ISO45001, ISO9001 samt ISO14001.Tidigare erfarenhet av externa och interna revisioner, revisionsutbildning är ett plus.Som person...är du engagerad och driven, du brinner för miljö- och hållbarhetsfrågor och att skapa/utveckla en hållbar framtid. Du är självgående med mycket god samarbetsförmåga. Det är viktigt att du är lyhörd och kan engagera andra att genomföra förändringar. Rollen innebär dagliga kontakter internt och till viss del externt, och vi tror att du är trygg och tydlig i din kommunikation. Vidare är det viktigt att du är strukturerad och noggrann i ditt arbete.Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ditt engagemang. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.Tjänsten är en tillsvidareanställning, med inledande 6 månaders visstidsanställning, tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Resor kan förekomma i tjänsten.Låter detta som något för dig?Skicka in din ansökan genom att maila CV och personligt brev till HR-specialist Therése Olsson, therese.olsson@ljunghall.com . Vi tar in kandidater på intervju och tillsätter löpande, skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 15/8-2021. Frågor om tjänsten kan ställas till Henrik Danestrand, HSQE Manager på telefon 076- 696 05 73.Välkommen med din ansökan!2021-06-28Ljunghäll ägs av italienska Gnutti Carlo SPA och tillsammans bildar vi en global aktör med över 4 000 anställda i Sverige, Italien, Tyskland, Tjeckien, Storbritannien, Österrike, Indien, Kina, USA och Kanada. Ljunghäll pressgjuter aluminiumdetaljer till fordonsindustrin och i vår nisch är Ljunghäll det ledande företaget i norra Europa. Vårt moderbolag, Gnutti Carlo är världsledande inom utveckling och leverans av kraftiga och högpresterande ventilstyrnings- och bränsleinsprutningskomponenter för bygg-, jordbruks-, marin-, generator- och transportmotorer.Sista dag att ansöka är 2021-08-15Metallfabriken Ljunghäll ABN.Storgatan 4159871 Södra vi5834753