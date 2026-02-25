Ljungbacken söker enhetschef, tillsvidare
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Ljungbacken tar emot pojkar i åldrarna 16 till 20 år. Institutionen ligger i Uddevalla. Publiceringsdatum2026-02-25Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som enhetschef på SiS ett meningsfullt arbete. Som enhetschef för en avdelning är dina arbetsuppgifter att leda, planera, genomföra, följa upp och utveckla arbetet på avdelningen mot uppställda mål. Du har också det övergripande behandlingsansvaret för ungdomarna som vistas på avdelningen. Du har verksamhets-, personal- och budgetansvar för avdelningen och behöver vara bekväm i att fatta beslut som ibland kan vara svåra. Vid din sida har du en gruppledare och en behandlingssekreterare samt övriga kollegor som samarbetar för att nå de gemensamma målen. Du rapporterar till institutionschefen och ingår i institutionens ledningsgrupp och tar där ett gemensamt ansvar för hela verksamheten.Kvalifikationer
På SiS månar vi om ett gott ledarskap. Det innebär att du som chef och ledare tar ansvar för helheten, agerar som en god förebild, driver utveckling, främjar ett gott samarbete, är tydlig i din kommunikation och säkerställer att budskapet når fram samt att förväntningarna är klara för alla berörda parter. För att trivas och lyckas i rollen tror vi också att du är en stabil person som behåller lugnet även i stressade situationer. Genom ditt ledarskap skapar du motivation, engagemang och delaktighet hos medarbetarna och agerar utifrån verksamhetens bästa. Vidare är du strukturerad i ditt arbete och har en god förmåga att planera och prioritera på ett effektivt sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du ska också ha:
• Kandidatexamen inom personal, beteende eller vårdvetenskap alternativt annan utbildningsinriktning som arbetsgivaren bedömer likvärdig och som innefattar 180 hp
• Erfarenhet av arbete inom SiS eller annan verksamhet med fokus på vård, behandling och säkerhet, såsom exempelvis socialtjänst, kriminalvård eller annan relevant verksamhet
• Erfarenhet av ledning och styrning
• God kommunikativ förmåga, i tal såväl som i skrift, på svenska
Det är meriterande om du har ledarerfarenhet inom SiS eller annan verksamhet med fokus på vård, behandling och säkerhet.
Du kan läsa mer om vårt ledarskap här.
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstiden är på dagtid, måndag till fredag, samt chefsberedskap utanför kontorstid. Flextidsavtal tillämpas.
Med staten som arbetsgivare ingår en rad förmåner, läs mer om dessa här: https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/
Urval och intervjuer kan ske löpande.
Anställning sker om erforderliga beslut fattas.Kontakt
Petter Hansson, tf institutionschef: 010-453 66 01
Stefan Eriksson OFR/s: 072-553 61 31
Henrik Isgren Saco-s: 010-453 40 23
Shadi Shiek Khalil Seko: 010-453 23 41
Välkommen med din ansökan!
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
