Ljudtekniker
Rättvik Event AB / Ljus- och ljudjobb / Rättvik Visa alla ljus- och ljudjobb i Rättvik
2026-06-30
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Vi växer och söker en erfaren ljudtekniker som vill vara med och leverera förstklassiga upplevelser inom live- och eventproduktion. Dessutom får du jobba på några av Sveriges häftigaste arenor.
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DIN ROLL
Som ljudtekniker är du en viktig del av produktionen. Du bidrar med teknisk kompetens, ett professionellt bemötande och ett stort engagemang för att skapa upplevelser av hög kvalitet. Rollen innebär ett stort eget ansvar där du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor. Hos oss är samarbete en självklar del av vardagen, oavsett om det gäller ljud, ljus, bild eller scen arbetar vi mot samma mål. Arbetet är varierande och sker på olika platser, vilket innebär att resor och turnéuppdrag kan förekomma.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av:
Förberedelser av tekniska lösningar inför event
Riggning och nedriggning av ljud och PA system men också ljus och video
Mixning av utljud och monitor
Systemtekniker vid konserter och evenemang på våra arenor
Underhåll och service av teknik
DIN PROFIL
Du är en erfaren ljudtekniker med ett genuint intresse för att skapa professionella upplevelser. Självständighet, lösningsförmåga och teknisk nyfikenhet kännetecknar dig, och du drivs av att fortsätta utvecklas i takt med branschen. Ett varierande arbete och ett stundtals högt tempo passar dig bra. Med erfarenhet från konserter, företagsevent eller liknande produktioner är du trygg i att ta ansvar och fatta egna beslut. Du arbetar strukturerat och behåller lugnet även när förutsättningarna snabbt förändras.Publiceringsdatum2026-06-30Kvalifikationer
Många års arbetserfarenhet som live-ljudtekniker
Goda kunskaper i live-mixning
Erfarenhet och goda kunskaper i d&b ArrayCalc och R1
Kunskap i högtalarplacering med både point source och line array högtalare
Goda kunskaper i digitala mixerbord, speciellt Allen&Heat dLive.
Erfarenhet av program som QLab, Shure Workbench, PowerPoint etc
Driven och intresserad av ny teknik inom området.
B-körkort
Meriterande:
*Bred grundkunskap av olika mixerbord, plugins, system, Dante
• God kunskap inom liveljuds- inspelning, DAW
• Erfarenhet av att arbeta i CAD system
• Elkunskap
• C-kort, truckkort, liftkort, hjullastarkort
VI ERBJUDER
Hos oss blir du en del av ett engagerat och prestigelöst team där vi skapar upplevelser tillsammans. Du får arbeta med varierande produktioner, ta ett stort eget ansvar och utvecklas i takt med verksamheten. Hela företaget präglas av en entreprenöriell anda där vi drivs av utveckling och där vi tycker att det ska vara roligt att gå till jobbet.
OM OSS
Krafty bedriver verksamheterna i Dalhalla, Magasinet Falun och Rättvik Arena. Vi har alla delar som krävs för att genomföra såväl stora som små evenemang. Alltifrån teknik och infrastruktur, till catering och bemanning. Förutom att skapa evenemang i våra egna arenor åtar vi oss också externa uppdrag runtom i Sverige. I företaget arbetar 30 personer heltid året runt, och under högsäsong ligger personalstyrkan på närmare 500 personer.
OM ANSTÄLLNINGEN
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Rättvik / Falun
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Oregelbundna
Lön: Enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag är 2026.07.15
Urval och intervjuer sker löpande, skicka därför din ansökan redan idag!
CV och personligt brev skickar du till ansokan@dalhalla.se
Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Marika Sernfält marika.sernfalt@krafty.se
070-603 00 23 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: ansokan@dalhalla.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ljudtekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rättvik Event AB
(org.nr 556709-3926), http://www.krafty.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Krafty Jobbnummer
9986084