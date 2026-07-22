Livsmedelsproduktion Vikariat
Jojjen AB / Slaktarjobb / Västervik Visa alla slaktarjobb i Västervik
2026-07-22
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Typ: Vikariat, Timanställning heltid
Period: Start efter överenskommelse till vecka 51
Mycket god möjlighet till tillsvidareanställning efter vikariatets slut vid väl utförd arbetsinsats
Livsmedelsproduktion
OBS, MYCKET FYSISKT KRÄVANDE ARBETSUPPGIFTER
Dagtid, heltid (mån – torsdag 06.00-16.00, fredagar 06.00-12.30)
Frukost 09.00-09.30, lunch 12.00-13.00 (ej fredagar)
Utöver ovan även betydande övertid från oktober
Stor vikt läggs vid ARBETSVILJA, ATTITYD och PERSONLIGHET
Tidigare arbete med livsmedel är meriterande men inget krav
Lön enligt kollektivavtal (Svenska Livs)
Skicka din ansökan så snart som möjligt till joakim@jojjen.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: joakim@jojjen.se Arbetsgivare Jojjen AB
(org.nr 556243-6823)
Edholmsgatan 24 (visa karta
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593 61 VÄSTERVIK Arbetsplats
Jojjen AB Jobbnummer
10009107