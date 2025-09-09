Livsmedelsoperatörer till Kumlafabriken
2025-09-09
Orkla Foods Sverige tillagar mat och dryck i Sverige med kärlek och omtanke om människor, hav och land. Vi är en lokal samhällsaktör som med våra 1500 medarbetare gör skillnad och bidrar till en mer hållbar och hälsosam vardag. Ca 90 procent av den mat och dryck vi säljer i Sverige tillagar vi lokalt på någon av våra 7 anläggningar i Eslöv, Fågelmara, Kumla, Kungshamn, Tollarp, Vansbro och Örebro.
Livsmedelsoperatörer till Kumlafabriken - Hjälp oss säkra årets julgrötsproduktion!
Är du redo för ett jobb där tradition möter teknik - och där ditt arbete blir en del av julfirandet i tusentals hem? Vi söker nu engagerade Livsmedelsoperatörer och Lagermedarbetare till vår produktion i Kumla, med fokus på att säkerställa att årets julgrötsproduktion blir både trygg, effektiv och av högsta kvalitet.
Hos oss blir du en viktig del av ett team som med stolthet levererar en produkt som sprider värme, tradition och gemenskap.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Livsmedelsoperatör kommer du att:
* Medverka till att produktion och rengöring utförs enligt gällande rutiner och regelverk.
* Kontrollera kvalitet, märkning och processparametrar för att säkerställa att vår julgröt håller absolut toppklass.
* Hantera kemikalier och högtryckutrustning i samband med rengöring.
* Bidra i arbetet kring hälsa, miljö och säkerhet.
Säkerställa att vi alltid följer våra rutiner för livsmedelssäkerhet och hygien.
I rollen som Lagermedarbetare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att:
* Arbeta med inlastning och mottagning av produkter.
* Arbeta med utlastning och leveranser av produkter.
* Lagerhålla produkter och material. Plockning för hand samt ompallning av produkter.
* Säkerställa att vi följer alla våra rutiner gällande livsmedelssäkerhet och hygien.

Kvalifikationer
* Du måste vara minst 18 år.
* Du har goda kunskaper i svenska språket, både i tal, skrift och förståelse.
* Du har en avslutad eller pågående gymnasieutbildning.
* Vid relevans ska du inneha arbetstillstånd för att arbeta i Sverige.
* B-körkort & truckkort krav för lagermedarbetare, i övrigt inget krav.
Våra värderingar är viktiga för oss inom Orkla och vi tror att du som söker känner igen dig i våra värdeord: Modig, Inspirerande och Pålitlig.
Viktig information
* Våra fabriker är 100% tobaks- och drogfria.
* Livsmedelssäkerhet och din säkerhet är vår högsta prioritet. Du kommer därför att arbeta med särskild arbetsklädsel och tydliga regelverk för att skydda både dig och våra produkter.
* Arbetet är förlagt på heltid, 2-skift eller nattskift, under perioden v. 45 till och med v.52.
Vi erbjuder
* En central roll i ett företag som skapar matglädje och traditioner.
* Möjligheten att arbeta med moderna processer i en högteknologisk miljö.
* Ett engagerat team där vi stöttar varandra och firar framgångar tillsammans.
Att få vara en del av julens magi - genom att se till att gröten når hela vägen hem till matbordet.
Vill du bli en av våra hjältar i julgrötsproduktionen? Skicka in din ansökan redan idag och bidra till att skapa en trygg och välsmakande jul för tusentals människor.
Hur ansöker jag?
Har du frågor kopplat till rekryteringsprocessen, vänligen kontakta david.magnusson@orklafoods.se
.
Sista ansökningsdag är 2025-09-30
Inom Orkla Foods omfamnar vi mångfald och är engagerade i att skapa en inkluderande miljö för alla anställda och kandidater.
