Livsmedelsoperatörer
Leröy Smögen Seafood AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Sotenäs Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Sotenäs
2025-09-04
, Lysekil
, Munkedal
, Tanum
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Leröy Smögen Seafood AB i Sotenäs
Leröy Smögen Seafood AB söker fler livsmedelsoperatörer till vår anläggning i Kungshamn
Vill du arbeta i en livsmedelsproduktion precis vid strandbrynet och bli en del av ett sammansvetsat team? Då kan detta vara din chans!
Hos oss på Leröy Smögen Seafood AB får du möjlighet att arbeta i en internationell koncern med starka traditioner och ett tydligt fokus på kvalitet, hållbarhet och utveckling. Vi är en komplett leverantör av fisk- och skaldjursprodukter till både dagligvaruhandel, restauranger och storhushåll. Vår produktion omfattar allt från färska och frysta fiskprodukter till högförädlade delikatesser såsom rökt lax, skaldjur i lake och smakrika sallader.
Om rollen som livsmedelsoperatör
I rollen som livsmedelsoperatör arbetar du med flera steg i produktionskedjan - från beredning till färdig produkt. Dina arbetsuppgifter kan bland annat inkludera:
Förbereda och hantera råvaror, t.ex. uppläggning på rökvagnar eller gravning
Påfyllning av material såsom råvaror, ingredienser och emballage
Truckkörning och materialtransport
Genomföra kvalitetskontroller och följa hygien- och säkerhetsrutiner
Övervaka produktionen, åtgärda eventuella driftstopp och göra justeringar vid behov
Delta i vårt ständiga förbättringsarbete för en ännu mer effektiv och hållbar produktion
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs i en produktionsmiljö med högt tempo. Du tar initiativ, har lätt för att samarbeta och vill bidra till ett gott arbetsklimat. Tidigare erfarenhet av livsmedelsproduktion är meriterande, men det viktigaste är att du har viljan att lära och en positiv inställning.
Truckkort är en fördel men inget krav - rätt person får den utbildning som behövs.
Vad erbjuder vi?
En trygg och väletablerad arbetsplats i vacker miljö
Möjlighet att bli en del av ett engagerat och välkomnande team
Löpande utbildning inom produktion och kvalitet
En arbetsgivare som satsar på hållbarhet och innovation
Kollektivavtal och goda anställningsvillkor
Låter det som något för dig?
Intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att välkomna dig till Leröy-familjen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Leröy Smögen Seafood AB
(org.nr 556051-4357), https://www.leroyseafood.com/sv/
Ödegården 10 (visa karta
)
456 44 KUNGSHAMN Jobbnummer
9492522